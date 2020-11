Legitymacje emeryta-rencisty również dla rolników?

Świętokrzyska Izba Rolnicze postuluje o wydawanie przez Kasę Rolnicze Ubezpieczenia Społecznego legitymacji emeryta-rencisty dla rolników przechodzących na emeryturę – rentę rolniczą.

– Dotychczas rolnicy przechodzący na emeryturę – rentę rolniczą otrzymują książeczkę zdrowia, która zapewnia im tylko bezpłatne leczenie, natomiast pozbawia ich innych świadczeń jakie otrzymują emeryci i renciści ZUS, którzy mają wydawane legitymacje emeryta – rencisty. Rolnicy otrzymują bardzo niskie emerytury i traktowani są w świetle przepisów prawa jak ludzie drugiej kategorii – argumentuje ŚIR

Emeryci – renciści przechodzący na emeryturę z ZUS automatycznie otrzymują legitymację, która uprawnia ich do dodatkowych świadczeń rentowych, czego nie maja emeryci – rolnicy.

Najbardziej użyteczne benefity dla posiadaczy legitymacji emeryta wiążą się z ochroną zdrowia. Seniorzy mają prawo odliczać koszt zakupu przepisanych przez lekarza leków od podatku (kwoty powyżej 100 zł można odliczyć od dochodu). Wiele aptek oferuje także atrakcyjne zniżki na leki dla emerytów. Posiadacze legitymacji są często zwalniani z części opłat, ponoszonych przy rehabilitacji i wypoczynku, np. w ośrodkach uzdrowiskowych. Emeryci mogą również korzystać ze znaczących ulg w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. W autobusach obowiązują ulgi, zapisane w ustawach, ale w niektórych gminach na terenie kraju obowiązują wyższe upusty lub wręcz darmowe przejazdy. Ulgi ustawowe obowiązują także u przewoźników prywatnych.

Dostęp do dóbr kultury i rozrywki jest bardzo pożądanym i atrakcyjnym uprawnieniem, które można nabyć wraz z wyrobieniem Legitymacji emeryta-rencisty. Jej posiadacze w muzeach państwowych mogą liczyć na spore ulgi (mogą wchodzić na wystawy za okazaniem biletów ulgowych), ale w większości placówek kulturalnych (również prywatnych) zakres ulg i udogodnień jest znacznie szerszy. Dla seniorów często przewidziane są zniżki wyższe od ustawowych, w pewnych przypadkach oferuje się także darmowy wstęp na niektóre wydarzenia lub w niektóre dni tygodnia.

– Emeryci rolnicy KRUS nie posiadający legitymacji emeryta a tylko legitymację ubezpieczeniową są pozbawieni dodatkowych świadczeń z których korzystają emeryci ZUS. Dlatego też zwracamy się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o poczynienie starań i zmianę zaistniałej sytuacji, by emeryci ZUS i KRUS byli tak samo traktowani i mieli takie same przywileje Z chwilą przechodzenia na emeryturę rolniczą otrzymywali legitymację emeryta – rencisty a nie legitymację ubezpieczeniową. Taki stan rzeczy jak jest obecnie pozbawia ich wielu udogodnień z których korzystają emeryci ZUS – mówi Stanisław Stanik, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.