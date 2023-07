Polskie i ukraińskie organizacje biznesowe domagają się zmian na granicy

Czas oczekiwania w kolejce ogólnej na punkcie kontrolnym Jagodzin-Dorohusk wynosi około 7 dni, a w kolejce do kontroli weterynaryjnej ponad 13 dni. Organizacje przedsiębiorców z Polski i Ukrainy domagają się od rządów Ukrainy i Polski rozwoju istniejących i budowę nowych wspólnych przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiej.

Na początku lipca br. czas oczekiwania w kolejce ogólnej na punkcie kontrolnym Jagodin-Dorogusk wynosi około 7 dni, a czas oczekiwania w kolejce do kontroli weterynaryjnej to ponad 13 dni. Oczywiście czas oczekiwania prowadzi do spowolnienia obrotów i strat finansowych przewoźników z powodu przestojów w przewozach i łamania umów. Według przybliżonych szacunków przewoźników jeden dzień postoju ciężarówki kosztuje 300-400 euro – czytamy w ukraińskim portalu Бізнес NV . Środowiska biznesowe Polski i Ukrainy wystosowały apel do rządów obu państw o wprowadzenie ułatwień w przepływie towarów przez granicę polsko-ukraińską.

Apel podpisały: Europejskie Stowarzyszenie Biznesu, Amerykańska Izba Handlowa na Ukrainie, Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Ukraiński Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców, Związek Ukraińskich Przedsiębiorców, Polski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Polski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Wojna na pełną skalę na Ukrainie znacząco wpłynęła na łańcuchy dostaw towarów. Zamknięcie przestrzeni powietrznej Ukrainy, zablokowanie części portów morskich i rzecznych Ukrainy, znaczne szkody w sieci kolejowej i infrastrukturze kraju doprowadziły do tego, że transport drogowy towarów przez zachodnie drogowe punkty kontrolne stał się prawie jedyną drogą dla międzynarodowego transportu towarów” – czytamy w apelu. Mimo prób usprawnienia przejazdu ciężarówek przez przejścia graniczne podejmowanych wspólnie przez stronę ukraińską i polską, takich jak systematyczna rozbudowa infrastruktury drogowej, modernizacja przejścia Szeginie-Medyka, wprowadzenie na wszystkich przejściach systemu eKolejki, samochody zmuszone są przez kilka dni stać bezczynnie na granicy. W związku z tym organizacje biznesowe Polski i Ukrainy domagają się:

– szybkiego podpisania umowy o wspólnej granicy między Ukrainą a Polską;

– wzmocnienia dialogu ze stroną polską i odpowiednimi instytucjami UE w sprawie rozwoju istniejących i budowy nowych wspólnych przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiej, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi współpracy międzyrządowej i mechanizmów dyplomacji wielostronnej;

— poszukiwania sposobów upodobnienia procedur celnych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych oraz opracowania odpowiednich rekomendacji dotyczących zmiany ustawodawstwa celnego Ukrainy i praktyki służb celnych obu krajów;

— przyspieszenia procesów decyzyjnych Państwowej Służby Celnej Ukrainy w sprawie modernizacji przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej.