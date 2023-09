Polski Rząd zakaże importu z Ukrainy niezależnie od “Brukseli, Berlina czy Kijowa”

Na przejściu granicznym Dołhobyczów-Uhrynów premier Rządu RP Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Robert Telus potwierdzili, że po 15 września zboże z Ukrainy nie będzie mogło być importowane do Polski.

Premier Morawiecki powiedział, że Rząd RP podjął już decyzję w sprawie zakazu importu zbóż z Ukrainy i przedłuży embargo na 4 zboża z Ukrainy po 15 września, niezależnie od tego, jakie będzie zdanie “Brukseli, Berlina czy Kijowa”.

– Żądamy zakazu wwozu 4 zbóż z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. Albo Unia posłucha naszego głosu, albo zrealizujemy ten krok sami. Zachowaliśmy się jak trzeba, powiedzieliśmy “tak” każdej ukraińskiej kobiecie i każdemu ukraińskiemu dziecku, gdy potrzebowali pomocy, ale mówimy “nie” ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować nasz rynek – twardo zapowiedział premier. Zwrócił przy tym uwagę, że Polska całkowicie akceptuje tranzyt produktów rolnych z Ukrainy przez terytorium naszego kraju, a także, że wielkość tego tranzytu wzrosła po wprowadzeniu zakazu importu a eksport zbóż z Ukrainy nie zmalał.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że parę dni temu na kolegium komisarzy KE komisarz ds. rolnictwa J. Wojciechowski przedstawił stan zagrożenia po 15 września, gdyby Komisja Europejska nie zdecydowała się na przedłużenie tego zakazu wywozu, ale, wg wiedzy, jaką posiada, nie został on “we właściwy sposób wysłuchany”.

W przemówieniu premiera Morawieckiego nie zabrakło ataków na Donalda Tuska i Michała Kołodziejczaka:

– Zobaczcie ten kabaret 2 śmiesznych panów pana Tuska i jego przybocznego zdrajcy polskiej wsi, który pojechał do Brukseli czy tam do Strasbourga po to, aby pokazać, że coś robią. Niedźwiedź przebudził się po prostu z zimowego snu. Nic praktycznie nie myśleli o rolnikach. Nagle obudzili się, że 15 września już jest tuż za pasem. Zakończcie te swoje show panie Tusk, myśmy już to dawno postanowili – mówił Mateusz Morawiecki

W patetyczne tony uderzył minister rolnictwa Robert Telus:

– Drodzy państwo 15 kwietnia my jako Polska odwróciliśmy całkowicie bieg historii, bo wtedy właśnie pokazaliśmy Unii Europejskiej, że interesy polskiego rolnika, interesy Polski dla nas są ważniejsze. Decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego zatrzymaliśmy granicę, zrobiliśmy coś, co zdawało się w Unii Europejskiej niemożliwe, że nikt nie tego nie dokona, a myśmy to dokonali w interesie polskiego rolnika i polskiej gospodarki – mówił minister Telus.

Minister rolnictwa powiedział również o skutkach wprowadzenia zakazu importu 4 zbóż:

– Jeżeli byśmy mówili o liczbach, to na początku tego roku eksport z Ukrainy przez granice wszystkich 5 krajów był w granicach 3 milionów ton. W kwietniu spadł do 2 milionów ton, bo myśmy zatrzymali tą granicę, ale w maju, czerwcu, lipcu z powrotem wrócił do 3,5 miliona ton. W czerwcu przejechało przez granice Polski ponad 260 000 t. – to pokazuje, że tranzyt wzrósł więcej niż niż dwukrotnie z Polski.

Minister pochwalił się również wynikami eksportu z Polski – przez 6 miesięcy (jego urzędowania -red.) wyeksportowaliśmy ponad 7 milionów ton zboża, a następnie również zaatakował Donalda Tuska i Michała Kołodziejczaka:

– Ci, którzy dzisiaj chcą ratować polskie rolnictwo przypomnieli sobie po 60 latach – bo myślę, że Tusk ma ponad 60 lat – że w Polsce jest rolnictwo. Do tej pory Donald Tusk nigdy nie mówił o rolnictwie, Platforma Obywatelska szkodziła rolnictwu w Unii Europejskiej – mówił Robert Telus. – Kim jest pan Michał Kołodziejczak? Ten, który budował się na obrońcę polskiej wsi, poszedł z największymi zdrajcami polskiej wsi. Poszedł tylko i wyłącznie po to, żeby zrealizować swój cel osobisty, ale polscy rolnicy są mądrzy i to widać jest w Internecie.