Polska zakazuje importu zbóż, Węgry poszerzają listę  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2023 r. na poz. 1898.

Rozporządzenie ustanawia zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów rolnych pochodzących z terytorium Ukrainy z wyjątkiem tranzytu zewnętrznego i wspólnej procedury tranzytowej w oparciu o Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzoną w Interlaken dnia 20 maja 1987 r.

Zakazany został import: pszenicy; pszenicy zwyczajnej z wyjątkiem nasion do siewu; kukurydzy (z wyjątkiem nasion do siewu); mąki pszennej z pszenicy zwyczajnej i orkisza; rzepaku, nasion rzepaku i rzepiku nawet łamanych (z wyjątkiem nasion do siewu); nasion słonecznika -nawet łamanych z wyjątkiem nasion do siewu; otręb, śruty i innych pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowanych; makuchów i inne pozostałości stałych, nawet mielonych lub w postaci granulek, pozostałych z ekstrakcji.

Zakaz importu podtrzymują również Węgry, które poszerzają listę produktów:

“Węgry rozszerzają i rozszerzają w ramach swoich krajowych kompetencji zakaz importu ukraińskich produktów rolnych. Zakaz obejmuje także zboża, nasiona rzepaku i słonecznika, mąkę, olej spożywczy, miód, niektóre rodzaje mięsa i jaja” – powiedział węgierski minister István Nagy cytowany w komunikacie węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa. Minister Nagy oświadczył, że interes węgierskich rolników będzie chroniony w każdych okolicznościach i wszelkimi środkami.