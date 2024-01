Polscy rolnicy dostają więcej pieniędzy na hektar niż większość rolników w UE

W Polsce średnia stawka płatności bezpośrednich w przeliczeniu na hektar wynosi ok. 259,4 EUR. Oznacza to, że jest ona wyższa od średniej dla UE-27 (wg szacunków ok. 256,4 EUR/ha) oraz zbliżona do średniej w Niemczech (wg szacunków ok. 264,7 EUR/ha).

Taką informację podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tylko środki unijne dają ok. 246,8 euro/ha, dodatkowo Polska stosuje przejściowe wsparcie krajowe finansowane z budżetu krajowego, na co przeznaczono w 2023 r. ok. 178,06 mln euro.

MRiRW podkreśla, że wsparcie ukierunkowane jest na gospodarstwa małe i średnie, które odpowiadają definicji gospodarstwa rodzinnego.

Znaczna część rolników oprócz płatności podstawowych otrzymuje również płatności związane z produkcją – te przyznawane są do sektorów, które “mają szczególne znaczenie ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych i mają na celu pokonanie (…) takich trudności jak spadek produkcji czy ryzyko zaprzestania produkcji (…) a także sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej i przyrodniczej. Jest to instrument wsparcia o dużym znaczeniu w systemie wsparcia gospodarstw rodzinnych”.

Jak informuje Ministerstwo, Polska przeznacza corocznie ponad 500 mln euro na 4 sektory produkcji zwierzęcej: młode bydło, krowy, owce, kozy oraz na 9 sektorów produkcji roślinnej: rośliny strączkowe na nasiona, rośliny pastewne, chmiel, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki, len, konopie włókniste. Dla porównania Niemcy realizują płatności związane z produkcją tylko w 2 sektorach (płatności do zwierząt) i planują przeznaczenie na ten cel średnio ok. 86 mln EUR/rok.

Więcej: MRiRW