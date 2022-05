Pola Klasy S 2022 – Syngenta zaprasza na 7 spotkań polowych

Syngenta zaprasza na Pola Klasy S. Na czerwiec zaplanowanych jest 7 spotkań polowych w różnych regionach kraju. Będzie to okazja do obejrzenia na żywo kolekcji odmian pszenicy, rzepaku, mieszańcowego jęczmienia ozimego i kukurydzy oraz efektów działania najnowszych technologii Syngenty zastosowanych na polach. Nie zabraknie również okazji do wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń z ekspertami firmy oraz innymi rolnikami.

Pola Klasy S to ważny punkt w kalendarzu imprez rolniczych. W tym roku firma zaprasza na spotkania w 7 różnych lokalizacjach:

7 czerwca – Ulhówek, woj. lubelskie

9 czerwca – Kostrogaj, woj. mazowieckie

14 czerwca – Polwica, woj. dolnośląskie

21 czerwca – Szelejewo, woj. wielkopolskie

23 czerwca – Łęczyna, woj. zachodniopomorskie

28 czerwca – Rogóźno, woj. kujawsko-pomorskie

30 czerwca – Bajdyty, woj. warmińsko-mazurskie

Czego można spodziewać się na spotkaniach Pola Klasy S w tym roku?

W tym roku eksperci firmy poświęcą szczególną uwagę programom zwalczania chorób i regulacji wzrostu. Zaprezentują nowy fungicyd do ochrony rzepaku – Treso oraz pierwszy biostymulator Syngenty – Quantis.

W Ulhówku, Kostrogaju, Polwicy i Rogóźnie pod lupę wezmą również ochronę herbicydową kukurydzy. Nie zabraknie tematu rolnictwa cyfrowego i tego jak zarządzać gospodarstwem z telefonu (myFIELD i CropWise). Pojawi się też możliwość konsultacji z firmą Solar Spot na temat zastosowań alternatywnych źródeł energii w gospodarstwie.

W Rogóźnie, Łęczynie i Kostrogaju będzie również okazja do zapoznania się z programami nawożenia firmy YARA. We wszystkich lokalizacjach będzie można przekonać się, jak wybór rozpylaczy wpływa na efektywność zabiegu z użyciem środków ochrony roślin, a także zapoznać z nowym systemem do napełniania opryskiwaczy, easyconnect.

Udział w spotkaniach polowych wymaga rejestracji na stronie polaklasys, na której można też znaleźć szczegółowy program i więcej informacji na temat konkretnych lokalizacji Pól Klasy S. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 9:00.