Plantacje nasienne kontrolowane pod kątem GMO

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Nasiennictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi kontrolę upraw GMO.

Obejmuje ona miedzy innymi badania na obecność modyfikacji genetycznych kukurydzy niedopuszczonych do uprawy w UE, ale dopuszczonych do obrotu w UE jako żywność i pasza oraz modyfikacje genetyczne kukurydzy MON 810 zakazanej do uprawy i stosowania jako materiał siewny na terytorium Polski.

Jak ustaliliśmy, kontrole upraw GMO realizowane są poprzez kontrole materiału siewnego, kontrole plantacji nasiennych oraz kontrole plantacji produkcyjnych. Gatunkami objętymi kontrolą są: rzepak jary i ozimy, kukurydza oraz soja.

– W 2020 r. maksymalna liczba kontroli upraw do wykonania w poszczególnych województwach to 3240 kontrole, z czego 474 kontrole obejmą pobranie prób materiału siewnego a 2766 to liczba kontroli upraw do realizacji na plantacjach. W tym roku kontrolą zostaną objęte w 100 % plantacje nasienne celem wyeliminowania domieszek GMO w materiale siewnym – informuje PIORiN.