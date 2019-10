Piątka nowości marki Unia

Unia jest ważnym producentem szerokiej gamy maszyn do uprawy gleby, nawożenia mineralnego i organicznego, siewu, ochrony chemicznej, zbioru zielonek, transportu , maszyn do ziemniaków oraz wyposażenia magazynów do suszenia i składowania ziarna. Coraz większe wymagania rolników dopingują firmę do wprowadzania nowości, a także ulepszeń w maszynach już produkowanych. Na polu pokazowym w Kurzajewie k/Warlubia zaprezentowano 5 maszyn marki Unia w trakcie pracy.

RCW Helix 120 TD to odpowiedź na oczekiwania rolników i zarazem pierwsza polska maszyna do precyzyjnego wysiewu nawozów pylistych. Maszyna zbudowana jest na bazie standardowego rozsiewacza RCW 120 TD. RCW Helix 120 TD został wyposażony w belkę do nawozów pylistych o szerokości 12 m i skrzynię nawozową o pojemności 13 m3 oraz szczelną plandekę zapobiegającą pyleniu. Załadunek wapna odbywa się bezpośrednio z cysterny samochodowej pod ciśnieniem poprzez 2 złącza pneumatyczne rozsiewacza. Wysiew wapna można realizować całą szerokością lub polową belki (lewa/prawa), którą można podnosić do pozycji ,,V”, aby jej nie uszkodzić na uwrociach. Do regulacji rozkładu poprzecznego wapna służą zasuwki na belce wysiewającej. Dawką wapna oraz wszystkimi funkcjami hydrauliki steruje komputer Superior. Tandemowe zawieszenie i amortyzowany dyszel ograniczają wstrząsy występujące podczas jazdy na nierównych polach, stabilizując pracę belki wysiewającej. W standardzie RCW Helix jest wyposażony także w tradycyjny, tarczowy adapter wysiewający do wysiewu nawozów granulowanych, jak i innych rodzajów wapna. Zainteresowanie maszyną przejawiają rolnicy dysponujący większym areałem oraz firmy usługowe oferujące wapno wraz z jego dystrybucją.

Opryskiwacz Heron 5227 jest następcą modelu Europa Premium. Będzie dostępny ze zbiornikiem o pojemności 5000 i 4000 litrów. Nowo zaprojektowana konstrukcja amortyzowanego dyszla daje możliwość podpięcia maszyny na górny lub dolny zaczep ciągnika. Rama wykonana z wysokojakościowej stali STRENX zapewnia sztywność całej konstrukcji, a jej wyprofilowanie – bardzo dobry prześwit. Ciecz tłoczy membranowo-tłokowa pompa RO 400 o wydajności 400 l/min montowana na stelażu na dyszlu. Zastosowano belki polowe od modelu Europa XL o szerokości roboczej od 18 do 30 metrów. Belka podnoszona jest za pomocą równoległoboku w zakresie od 0,5 do 2,3 m. Równoległobok i układ stabilizacji belki zostały zmodernizowane. Gruntownie została przebudowana koncepcja obsługi strefy wyboru. Wszystkie zawory sterujące zostały pogrupowane w logiczny sposób w jednym miejscu po lewej stronie opryskiwacza.

Opcjonalnie Heron można wyposażyć w: pneumatyczną amortyzację osi, oś skrętną, sterownik ISOBUS, system zasysania cieczy z możliwością odcięcia zadanej ilości cieczy, system pneumatycznej cyrkulacji cieczy, system indywidualnej kontroli pojedynczych rozpylaczy, system wyrównywania pokrycia oprysku (niezależnie od zmieniającej się prędkości jazdy, ciśnienia i wielkości kropli), system pozwalający na zwiększenie precyzji i wydajność aplikacji środków (poprzez automatyczną regulację wysokości i kąta belki, dostosowaną odpowiednio do danego terenu).

Unia oferuje nową linię półzawieszanych agregatów uprawowo-siewnych ATLAS II. Model ATLAS II HP to składana hydraulicznie do transportu maszyna, o szerokościach pracy: 4 / 5 / 6 i 8 metrów. W nowych modelach wzmocniono ramę główną maszyny dzięki połączeniu przedniej części zaczepowej z tylną (podwoziem) dodatkową belką wzmacniającą. W wersji standardowej agregat wyposażony został w elementy robocze: spulchniacze śladów z regulacją głębokości, płozę przednią , przedni wał strunowy o średnicy 400 mm, 2 rzędową sekcję zębów SX o szerokości podcięcia 260 mm, płozę zagarniającą oraz NOWOŚĆ wyposażone w podwójne wałki doprawiające struna–struna o średnicy 400 /400 mm. Końcowym elementem wyrównującym jest płoza uzębiona z dociskiem sprężynowym. Do transportu sekcje składane są hydraulicznie czteroma siłownikami. Dwurzędową sekcję zębów SX będącą na wyposażeniu standardowym możemy zamienić na trzy inne sekcje dobierając odpowiednio do warunków glebowych: na czterorzędową sekcję zębów SV [45×10 mm], trzyrzędową sekcję zębów SE [32x10x175 mm] lub dwurzędową sekcję zębów SZ [25x40x260 mm]. Do transportu wprowadzono zamiast mechanicznej zintegrowaną blokadę hydrauliczną. Przy rozkładaniu agregatu blokady otwierają się automatycznie. Agregaty ATLAS II HP za dopłatą można wyposażyć, np. w doprawiający wały naprzemienny crosskil-crosskill, czy hydrauliczną regulację sekcji pola. To tylko niektóre z możliwych opcji.

Nowy największy półzawieszany pług obracalny VIS ON LAND S 7+1 przystosowany jest do tradycyjnej orki w bruździe oraz do pracy po caliźnie – stąd nazwa angielska ON LAND. Praca ON LAND dedykowana jest z systemem GPS. Zmiana pracy między dwoma systemami dokonuje się hydraulicznie. Oferowane są modele: 5+1 / 6+1 / 7+1 (+1 oznacza możliwość dokręcenia lub odkręcenia ostatniego korpusu płużnego). Korpusy zamontowano na mocnej i solidnej ramie o przekroju belki 160×160 i grubości 10 mm. Rozstaw pomiędzy korpusami wynosi aż 105 cm, co minimalizuje ryzyko ich zapchania resztkami pożniwnymi. Szerokość orki jest regulowana punktowo na każdy korpus w zakresie: 37 / 43 / 49 / 55 cm. W przypadku pługa VIS ON LAND S 7+1 oznacza, że przy ustawionej maksymalnej szerokości pracy, następuje odwracanie w jednym przejeździe pasa gleby o szerokości 4,4 m.

Pługi oferowane są z dwoma rodzajami zabezpieczeń: bezpiecznikowym (śruba zrywalna) i zabezpieczeniem resorowym non stop.

Standardowo montowane są korpusy LONG ze zgarniaczem, a opcjonalnie możemy zamienić na korpusy płużne BIG LONG , z odkładnicą wyższą i dłuższą do pracy na głębokości ponad 32 cm lub wersje ażurowe listwowe LONG.

Rodzina zawieszanych zestawów uprawowo-siewnych FENIX została rozszerzona o serię FENIX 1000. Zaletą zawieszanego rozwiązania jest m.in. możliwość pracy samym agregatem bez siewnika, bo można go łatwo zdemontować i odstawić na podporach. Dlatego przed zakupem FENIXa, warto dobrze zaplanować z jakim agregatem będzie pracował. Przykładowo zaletą nabudowania siewnika na krótkiej bronie talerzowej jest możliwość wykorzystania jej latem do zrywania ścierniska.

Skrzynię nasienną o pojemności 1000 litrów można w łatwy sposób napełnić z worka typu Big Bag. Jednym uniwersalnym aparatem FENIX może wysiewać zarówno nasiona grube, jak i drobne w dawce od 1,8 do 400 kg nasion na hektar. Transport nasion do redlic zapewnia wentylator siewnika napędzany silnikiem hydraulicznym zasilany bezpośrednio z hydrauliki ciągnika. W siewniku są zamontowane nowe redlice przemienne-samoczyszczące SHELL z zespołem dogniatająco-kopiującymi. Kółka kopiujące o średnicy 300 mm i szerokości 50 mm zapewniają umieszczenie nasion na jednakowej głębokości niezależnie od rodzaju gleby. Zestawy FENIX 1000 mogą być nabudowane na agregat talerzowy lub aktywny. Zalecana moc ciągników do współpracy z zestawami to minimum 140 KM.

Tekst i zdjęcia: Wojciech Suwara