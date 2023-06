Co na chwasty jednoliścienne w ziemniaku

Najlepsze efekty w zwalczaniu chwastów jednoliściennych rocznych, tj. chwastnica jednostronna, włośnice, paluszniki, miotła zbożowa czy samosiewy zbóż oraz wieloletnich, takich jak chociażby perz właściwy, życice i wiechlina roczna, możemy uzyskać po zastosowaniu grupy herbicydów zwanej graminicydami.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych w ziemniaku opiera się na kilku s.cz., które bardzo skutecznie eliminują jednoliścienne i należą do nich, takie substancje jak: propachizafop, chizalafop-p-etylu, fluazyfop-p-butylu, cykloksydym czy kletodym.

Pamiętajmy, że niższe dawki graminicydów zalecane są do zwalczania gatunków jednoliściennych rocznych, natomiast maksymalne dawki stosuje się do ograniczania chwastów jednoliściennych wieloletnich.

Propachizafop (np. Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Alive, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC). Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30) oraz do zwalczania chwastów wieloletnich.

Graminicydy te skutecznie zwalczają takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, perz właściwy, życica trwała. Można je stosować tuż po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35).

Chizalofop-P etylu (np. Achiba 05 EC, Fitofop, Labrador Extra 50 EC, Labrador Pro, Lampart 05 EC, Leopard Extra 05 EC, Maceta 50, Maceta 100, Pilot 10 EC, Pilot Max 10 EC, Szogun 10 EC, Targa 10 EC, Targa Max 10 EC, Targa Super 05 EC, Wizjer 50 EC). Niższą z zalecanych dawek należy stosować do zwalczania chwastów rocznych, które są najbardziej wrażliwe na działanie tych graminicydów w fazie 2-3 liści, a chwasty wieloletnie w tym perz właściwy w fazie 4-6 liści w dawce maksymalnej zalecanej przez producenta środka.

Preparaty te służą do zwalczania samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, włośnicy sinej, wyczyńca polnego, życicy wielokwiatowej oraz perzu właściwego. Środki te należy aplikować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.

Fluazyfop-P butylu (np. Akapit 125 EC, Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC, Privium 125 EC, Trivko). W minimalnej zalecanej dawce, zwalczane są chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia (BBCH 12-21), tj. owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, miotła zbożowa, wyczyniec polny, a w maksymalnej zalecanej dawce chwasty wieloletnie znajdujące się w fazie 4-10 liści (BBCH 14-20) w tym również i perz właściwy.

Zabieg opryskiwania należy wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH12-40).

Cykloksydym (np. Focus Ultra 100 EC, Foxydo 100 EC). Te dwa graminicydy w minimalnej zalecanej dawce, bardzo skutecznie ograniczają występowanie całej gamy chwastów jednoliściennych rocznych, tj. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, stokłosa płonna i polna, samosiewy zbóż, włośnica zielona i wyczyniec polny. Natomiast dawka maksymalna zalecana przez producenta tych środków, skutecznie zwalcza chwasty wieloletnie, tj. wiechlina zwyczajna i roczna, życica wielokwiatowa i trwała. Zaś perz właściwy jest jedynie średnio wrażliwy na zalecaną dawkę maksymalną.

Opryski tymi środkami należy przeprowadzić po wschodach ziemniaka, ale dopiero po zakończeniu uprawek międzyrzędowych, lecz przed pełnym zakryciem międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 10-39).

Kletodym (np. Cegorian Extra 120 EC, Centurion Plus 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Obtemil 120 EC, Sedim 120, Select Super 120 EC). Środki te w dawce minimalnej zalecanej przez producenta, skutecznie ograniczają jedynie roczne chwasty jednoliścienne, które znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych (BBCH 12-15), tj. samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna i owies głuchy. Natomiast w maksymalnej zalecanej dawce, bardzo dobrze ograniczany jest perz właściwy, który powinien znajdować się w fazie 4-6 liści właściwych (BBCH 14-16).

Graminicydy te należy stosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale nie później jak przed zakryciem międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 12-33).