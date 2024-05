Odchwaszczanie zbóż ozimych późną wiosną. Ostatni moment na zabieg

W okresie późnowiosennym plantatorzy muszą się mierzyć zazwyczaj z chwastami rocznymi jarymi i chwastami jarymi zimującymi. Podpowiadamy, jak je zwalczać.

Wiosenne zwalczanie chwastów, można umownie podzielić na dwa okresy, pierwszy obejmuje tzw. termin wczesnowiosenny. Drugi związany jest z tzw. terminem późnowiosennym. W okresie wczesnowiosennym plantatorzy muszą się mierzyć głównie z problemem chwastów rocznych, tzw. zimujących, a w okresie późnowiosennym zazwyczaj chwastów rocznych jarych oraz chwastów jarych zimujących.

Optymalny termin na wykonanie wiosennego zabiegu herbicydowego jest to okres pomiędzy początkiem ruszenia wegetacji wiosennej a momentem wytworzeniem fazy określanej mianem końca krzewienia lub fazą początku strzelania w źdźbło (tzw. 1-2 kolanko). Aczkolwiek z praktyki wiemy, że okres ten jest zazwyczaj „rozciągnięty” w czasie aż do końca fazy strzelania w źdźbło (tzw. liść flagowy). Taki stan rzeczy najczęściej wynika ze względów organizacyjno-logistycznych w gospodarstwie lub(i) czynników pogodowych (np. kilkudniowe, tzw. załamanie pogody związane z opadami deszczu czy ze znacznym spadkiem temperatury powietrza).

Dlatego w sprzedaży dostępne są również i takie s.cz. herbicydów, które można zastosować w późniejszej fazie rozwojowej zbóż ozimych czyli do końca strzelania w źdźbło, to jest do momentu kiedy zostaje w pełni wykształcony liść flagowy.

Przykładowe herbicydy polecane do zwalczania jedynie chwastów jednoliściennych

Po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy widocznego liścia flagowego (BBCH 37)

Do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta, można wykorzystać bardzo skuteczną s.cz. pinoksaden. Herbicydy: Addar 50 EC, Axel-R 50 EC, Axial 50 EC, Fraxial 50 EC, Herbena 50 EC, Kaxia 50 EC, Paxio 50 EC, Paxio Duo 50 EC, Pino4Herbi 50 EC, Rapino 50 EC (dawka 0,9-1,2 l/ha).

Przykładowe herbicydy polecane do zwalczania jedynie chwastów dwuliściennych

Po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 13/20/24-39)

Do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta, można zastosować następujące s.cz.:

– fluroksypyr. Herbicyd: Flurostar Forte (dawka 0,5 l/ha).

– tribenuron metylowy. Herbicydy: Bazoka 750 WG, Coalicion 750 WG, Exanimo 750 WG (dawka 20 g/ha).

– tritosulfuron + florasulam. Herbicydy: Biathlon 4D, Bresser 4D (dawka 0,04-0,07 kg/ha + adiuwant Dash HC w dawce 1,0 l/ha).

– metsulfuron metylu + tribenuron metylu. Herbicydy: Blusky 500 WG, Mofat 500 WG, TrimetGuard (dawka 16,0-20,0 g/ha).

– bensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy. Herbicydy: Loop, Xanadu (dawka 100 g/ha).

– fluroksypyr + metsulfuron metylowy. Herbicyd: Croupier OD (dawka 0,67 l/ha).

– fluroksypyr + tifensulfuron metylowy + metsulfuron metylowy. Herbicyd: Omnera LQM (dawka 0,5-1,0 l/ha).

A do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego, można zastosować następujące s.cz.:

– fluroksypyr + florasulam. Herbicydy: Flurostar Super SE (dawka 1,0-1,5 l/ha), Valentia 102 SE (dawka 1,2-1,6 l/ha).

Natomiast do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, można zastosować również takie s.cz., jak:

– tribenuron metylowy + metsulfuron metylowy + florasulam. Herbicydy: Fundamentum 700 WG, Locus 700 WG, Troping 700 WG (dawka 25-30 g/ha + adiuwant Asystent+ w dawce 0,1 l/ha) oraz Tripali 27,1 WG (dawka 50 g/ha).

– fluroksypyr + chlopyralid + MCPA. Herbicydy: Arrva, Kinvara (dawka 2,0-3,0 l/ha).

Od fazy 2 kolanka do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 32-39)

Ponadto do ochrony plantacji pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego, mamy do dyspozycji jeszcze taką s.cz., jak:

– tritosulfuron Herbicyd: Alladyn 71,4 WG (dawka 0,07 kg/ha).

Od fazy 3 liścia do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego zbóż (BBCH 13-45).

Do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, można zastosować również takie s.cz., jak:

– florasulam + halauksyfen metylu. Herbicydy: Mattera, Renitar, Zypar (dawka 0,5-1,0 l/ha). Pamiętajmy, że preparaty te należy stosować nie później jak do 30 czerwca, każdego roku.

Natomiast do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenicy twardej ozimej, pszenicy orkiszowej ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego, można zastosować również takie s.cz., jak:

– halauksyfen metylu + fluroksypyr. Herbicydy: Pixxaro, Starane Forte (dawka 0,2-0,5 l/ha).

Przykładowe herbicydy polecane do ograniczania wybranych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych

Po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 20/30-39)

Do ochrony pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, plantator ma do dyspozycji, następujące s.cz.:

– tifensulfuron metylu + tribenuron metylu. Herbicydy: Hadden 550 WG, Nautius WG, Pygmee 550 WG (dawka 80-100 g/ha).