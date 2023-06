Zwalczanie chwastów w ziemniaku – herbicydy, termin, dawki, zwalczane chwasty

Szkodliwość chwastów w okresie od wschodów, aż do momentu zwarcia międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka, polega głownie na intensywnym pobieraniu makroskładników, tj. azot, co w konsekwencji może prowadzić do obniżenia plonu bulw o 20-40 proc oraz do pogorszenia ich jakości handlowej (więcej bulw drobnych w plonie ogólnym).

Odchwaszczanie plantacji ziemniaka za pomocą herbicydów stosowanych w terminie powschodowym (nalistnie), jest stosunkowo łatwym zadaniem, gdyż do dyspozycji plantatora znajduje się kilkanaście bardzo skutecznych herbicydów. Podpowiadamy termin, dawki herbicydów, spektrum zwalczanych chwastów

Zwalczanie chwastów dwuliściennych

Jeżeli na plantacji ziemniaka, występują głównie gatunki dwuliścienne, tj. gorczyca polna, samosiewy rzepaku, chwasty rumianowate (np. maruna bezwonna czy rumian polny), szarłat szorstki, rdesty (plamisty i powojowy), jasnoty (purpurowa i różowa), krzywoszyj polny, przytulia czepna, przetacznik perski, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne czy żółtlica drobnokwiatowa, to z powodzeniem możemy zastosować jeden z herbicydów zawierających w swoim składzie s.cz. bentazon, np. Basagran 480 SL w dawce 2,0 l/ha oraz Basjan 480 SL, Bentamoc, Bentazon 480 SL, Bezon 480 SL, Gransol Extra 480 SL w dawce 3,0 l/ha. Dawka niższa skutecznie zwalczy chwasty znajdujące się w fazie 3-4 liści, natomiast wyższa z zalecanych dawek dobrze ograniczy chwasty znajdujące się w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej (5-6 liści właściwych). Herbicydy te można stosować od fazy 2 liścia do fazy 9 liści (BBCH 12-19) lub gdy rośliny ziemniaka, osiągnęły wysokość około 10-15 cm.

Zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych

Plantacje ziemniaka na których występują tylko gatunki dwuliścienne są tak naprawdę rzadkością (chociaż oczywiście się zdarzają). Natomiast większość plantacji ziemniaka, zachwaszczana jest głównie przez chwasty jednoliścienne (np. chwastnica jednostronna) jak i dwuliścienne (np. komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna, żółtlica drobnokwiatowa). W takim przypadku plantator ma do dyspozycji również kilka herbicydów, które skutecznie rozwiążą problem takiego zachwaszczenia.

Do skutecznego zwalczenia, głównie chwastnicy jednostronnej, komosy białej, szarłatu szorstkiego oraz gorczycy polnej, fiołka polnego, przetaczników, rdestu powojowatego i żółtlicy drobnokwiatowej, możemy wykorzystać herbicydy na bazie metrybuzyny, tj. Aurelit 70 WG, Keeper Agro, Mistral 70 WG, Raba 70 WG w dawce 0,5 kg/ha lub Sencor Liquid 600 SC i Solanum 600 SC w dawce 0,5 l/ha. Preparaty te można zastosować zaraz po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 8-10 cm do maksymalnie 13-15 cm, a chwasty znajdują się w fazie siewek lub w fazie 1-3 liści (do wysokości 3 cm).

Jeżeli natomiast na plantacji oprócz chwastnicy jednostronnej pojawi się gdzie nie gdzie dodatkowo perz właściwy oraz szarłat szorstki, bodziszek drobny, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku czy nawet blekot pospolity, to możemy zastosować tzw. sulfonylomoczniki (koniecznie z dedykowanym adiuwantem), czyli herbicydy zawierające w swoim składzie rimsulfuron, np. Egzecutor 25 SG, Rimel 25 SG i Rincon 25 SG + Asystent+, Ramzes 25 WG, Titus 25 WG + Vivolt, Rim 25 WG + Glyfin, Rimuron 25 WG + Helm Surfer Plus, Twist 25 WG + Trend 90 EC, w dawce 50-60 g/ha. Dawka niższa skutecznie zwalczy chwasty roczne jedno i dwuliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści właściwych, natomiast dawka wyższa z zalecanych, oprócz rocznych chwastów, dodatkowo bardzo dobrze ograniczy perz właściwy, który powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (tj. wysokość 15-25 cm). Herbicydy te można zastosować już od fazy pierwszego liścia aż do fazy widocznego drugiego pędu bocznego roślin ziemniaka (BBCH 11-22) a nawet do fazy początku zakrywania międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (do BBCH 30).

Herbicydy zawierające w swoim składzie rimsulfuron, wykazują się średnią skutecznością działania w odniesieniu do komosy białej, dlatego aby zwiększyć ich efektywność oraz spektrum zwalczanych chwastów, można je aplikować łącznie (mieszanina zbiornikowa) z herbicydami zawierającymi w swoim składzie metrybuzynę. Przykłady takich mieszanin zbiornikowych, to: Titus 25 WG lub Ramzes 25 WG w dawce 40-50 g/ha + Mistral 70 WG w dawce 0,3 kg/ha + Vivolt w stężeniu 0,1%, najlepiej w fazie gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty jednoliścienne znajdują się w fazie 2-3 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści właściwych.