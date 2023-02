Od połowy marca wzrośnie stawka dopłat za zalesianie gruntów rolnych

Podniesienie stawki zalesieniowej proponuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nowym rozporządzeniu, które wg założeń Ministerstwa powinno wejść w życie od 15 marca 2023 r.

Premia za zalesienie jest formą rekompensaty za utracony dochód z działalności rolniczej, powstały wskutek zalesienia gruntów rolnych. Ostatni raz wysokość tej stawki była ustalana w roku 2013 na potrzeby realizacji poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Stawkę tę ustalono biorąc pod uwagę ekspertyzę Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) oraz opinię Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Nowe wyliczenia analogicznej stawki premii zalesieniowej zostały dokonane przez IBL na potrzeby Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR 2023–2027). W wyniku tych wyliczeń w PS WPR 2023–2027 przyjęto stawkę premii zalesieniowej w wysokości 1 438 zł/ha/rok.

Premia zalesieniowa wypłacana jest przez 12 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej. W związku z tym beneficjenci poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) nadal mają czynne zobowiązania, które skończą się najpóźniej w 2034 r. Ponieważ od roku 2023 równolegle będą wypłacane premie zalesieniowe z PROW 2014–2020 jak i Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, w wyniku zmiany zaproponowanej do PROW 2014–2020 podwyższono stawkę premii zalesieniowej dla beneficjentów, którzy nadal mają czynne zobowiązania zalesieniowe. Zgodnie ze zmienionym PROW 2014–2020 będą oni mieli od 2023 r. podwyższoną stawkę o 223 zł tj. z 1 215 zł/ha/rok do 1 438 zł/ha/rok, czyli do wysokości stawki określonej dla beneficjentów PS WPR 2023– 2027.

Wg nowego rozporządzenia we wniosku o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej rolnik wskazuje granice działek rolnych, w tym niezgłoszonych do tej pomocy, oraz zaznacza na posiadanych użytkach rolnych:

– drzewa ustanowione pomnikami przyrody

– rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,

– oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2,

– granice zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną, chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, lub nie posiada żadnych działek rolnych, lub działki te są zalesione.

Ministerstwo proponuje wejście w życie nowego rozporządzenia z dniem 15 marca 2023 r., a więc z dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.