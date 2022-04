Odzież robocza w rolnictwie. Wybierz strój adekwatny do specyfiki pracy i pory roku.

O tym jak ważna jest odpowiednia odzież robocza w pracy nie trzeba chyba przypominać. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, ale ważny jest także komfort osoby noszącej ubranie robocze. O których elementach nie powinniśmy zapominać? Jak dobrać strój nie tylko do specyfiki pracy, ale również do pory roku? I jak nie dać się oszukać producentom odzieży? Podpowiadamy.

Na wybór odzież roboczej wpływają 3 czynniki: odpowiednie dopasowanie, ochrona w pracy i uwaga – wygląd. Chyba wszyscy zgodzimy się, że funkcja ochronna jest najistotniejsza. Statystyki GUS z 2020 r. wskazują, że wśród wydarzeń powodujących urazy w pracy najczęściej obok zderzenia z obiektem, pojawiają się: kontakt z ostrym, szorstkim, chropowatym przedmiotem oraz kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi. Jak się przed tym ochronić? Zacznij od uważności, ostrożności i stroju.

WIOSNA, JESIEŃ

Wiosną i jesienią pogoda bywa bardzo kapryśna. Dla pracowników, wykonujących swoje obowiązki na zewnątrz jest dużym wyzwaniem. Tym bardziej dla rolników, którzy większość czasu spędzają właśnie w naturalnym środowisku. Z jednej strony wymagamy, aby w tych porach roku odzież chroniła nas przed porannym i wieczornym chłodem, a z drugiej, by zapewniała wentylację i oddychalność. Podjęcie właściwej decyzji co do wyboru takiej odzieży będzie możliwe, kiedy dowiesz się jak zbudowana jest profesjonalna odzież robocza i nauczysz się interpretować ocenę wodoodporności i oddychalności. Przeczytaj jak nie dać się oszukać producentom.

Odzież wodoodporna i oddychająca tkanina

Wodoodporne kurtki i spodnie mają zazwyczaj specjalną wodoodporną powłokę lub membranę, która zapobiega przenikaniu wody do tkaniny. Istnieją różne stopnie wodoodporności.

Oddychające tkaniny umożliwiają odprowadzanie potu spod ubrania na zewnątrz. Oznacza to, że twoje ciało pozostaje suche, a wilgoć może odparować z zewnętrznej powierzchni ubrania. Odzież może być zarówno wodoodporna, jak i oddychająca, ale zazwyczaj działa lepiej w przypadku posiadania tylko jednej z tych cech. I tu docieramy do oceny wydajności.

Ocena wodoodporności ubrań – podawana jest w mm (milimetrach słupa wody):

5.000 mm : produkt z tą oceną jest nazywany „wodoodpornym“, ale zapewnia jedynie niewielką ochronę podczas silnych opadów.

: produkt z tą oceną jest nazywany „wodoodpornym“, ale zapewnia jedynie niewielką ochronę podczas silnych opadów. 10.000 mm – 15.000 mm : odzież wodoodporna z tego zakresu zapewnia ochronę nawet podczas obfitych opadów deszczu lub śniegu. Jednak długotrwały kontakt z mokrymi powierzchniami lub nacisk spowodują, że materiał wchłania wodę, zamiast ją odpychać.

: odzież wodoodporna z tego zakresu zapewnia ochronę nawet podczas obfitych opadów deszczu lub śniegu. Jednak długotrwały kontakt z mokrymi powierzchniami lub nacisk spowodują, że materiał wchłania wodę, zamiast ją odpychać. 20.000 mm +: odzież z kategorii 20.000 mm lub więcej powinna zapewniać wodoodporność nawet podczas długotrwałych intensywnych opadów oraz, kiedy odzież jest narażona na nacisk, np. w czasie noszenia plecaka lub klęczenia czy siedzenia na mokrych powierzchniach.

Ocena oddychalności ubrań:

5.000 – 10.000 g/m² : taka wartość oddychalności cechuje zwyczajne ubrania do noszenia na zewnątrz. Jeśli jednak zaczniesz ciężką pracę fizyczną, może się okazać, że odzież „oddycha“ za mało wydajnie.

: taka wartość oddychalności cechuje zwyczajne ubrania do noszenia na zewnątrz. Jeśli jednak zaczniesz ciężką pracę fizyczną, może się okazać, że odzież „oddycha“ za mało wydajnie. 10.000 – 15.000 g/m² : odzież nadaje się do noszenia podczas wykonywania lekkich prac. Jeśli zazwyczaj mocno się pocisz, materiał prawdopodobnie nie będzie na tyle wydajny, by zapewnić suchość ciała.

: odzież nadaje się do noszenia podczas wykonywania lekkich prac. Jeśli zazwyczaj mocno się pocisz, materiał prawdopodobnie nie będzie na tyle wydajny, by zapewnić suchość ciała. 15.000 – 20.000 g/m² i więcej: przy tym wskaźniku oddychalności powinieneś być w stanie wykonywać dość ciężką pracę fizyczną bez uczucia pocenia się.

Znajdź odzież z oceną EN 343

Warto sprawdzić klasyfikację EN 343 na etykiecie CE wewnątrz ubrania. EN 343 to europejska norma dotycząca ochrony przed deszczową pogodą. W ramach normy odzież jest testowana pod kątem wodoodporności i oddychalności, a każdy produkt otrzymuje ocenę, która będzie widoczna na etykiecie.

Odporność na przenikanie wody

Minimalny poziom ochrony przed deszczem Umiarkowana ochrona przed deszczem Najwyższy poziom ochrony przed deszczem

Oddychalność

Produkt niesklasyfikowany jako oddychający zgodnie z normą EN343 Umiarkowany poziom oddychalności Najwyższy poziom oddychalności

Jeśli etykieta CE wskazuje ocenę 3 i 3 zgodnie z normą EN 343, oznacza to że mamy do czynienia z odzieżą o najwyższym standardzie do wszechstronnych zastosowań w mokrym środowisku pracy.

Czy odzież może być zarówno wodoodporna, jak i oddychająca?

Wydaje się to sprzeczne z logiką, prawda? Jedynymi warstwami zewnętrznymi gwarantującymi całkowitą wodoodporność są wosk i guma. Praca w takim kombinezonie jest oczywiście niepraktyczna, a woskowane kurtki i spodnie mogą być ciężkie i niewygodne podczas wykonywania jakichkolwiek prac manualnych. Oznacza to, że większość odzieży roboczej nadającej się do użytku w rolnictwie, leśnictwie i pracach budowlanych jest produkowana tak, aby zrównoważyć pewien poziom wodoodporności z określoną oddychalnością. Kluczowy jest tutaj sposób wykonania odzieży. Więcej o tym przeczytasz w Centrum Wiedzy Kramp.

LATO

Letnia pogoda i wysokie temperatury często wywołują poparzenia słoneczne. Odzież robocza powinna Cię przed tym chronić. Warto wybierać naturalne materiały i przewiewne obuwie. W najlepszych sklepach internetowych i stacjonarnych (m.in. w punktach Grene) możesz znaleźć sandały robocze – wygodne i bezpieczne, szczególnie do pracy na hali. Lato to również okres wzmożonych prac polowych. Warto zadbać o elementy odblaskowe i rękawice ochronne, które ochronią Cię przed poważnymi obrażeniami rąk i wysokimi temperaturami.

Łukasz Kamiński, ekspert Kramp w zakresie BHP podpowiada: Jakie materiały wpłyną na elastyczność Twoich ruchów i komfort noszenia? Z pewnością poliamid – tkanina bardzo mocna, zachowująca swój kształt. Każdy pracujący w gospodarstwie rolnym doceni fakt, że tkanina łatwo schnie i łatwo się ją czyści. Dodajmy jeszcze elastan i cordurę, znaną z wysokiej odporności na przetarcia i zużycie. Wszystkie te materiały zostały użyte w nowej kolekcji odzieży roboczej Kramp 4 Way Stretch dostępnej w najlepszych sklepach rolniczych oraz w sieci Grene.

ZIMA

Odzież zimowa to odzież od której wymagamy najwięcej. Powinna nas chronić przed mrozem, ale jednocześnie być elastyczna i nie blokować naszych ruchów w pracy. Ten temat rozważymy za kilka miesięcy, kiedy faktycznie będziesz przygotowywał się do sezonu zimowego.

Zapraszamy Cię do zapoznania się z kolekcjami odzieży Kramp. Jeśli jesteś klientem hurtowym Kramp, wymienione produkty kupisz na www.kramp.com. Jeśli jesteś klientem detalicznym znajdziesz je w sklepach partnerskich Kramp, w sieci sklepów Grene i na www.grene.pl.

Materiał Partnera KRAMP