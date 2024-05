Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku – na co muszą być gotowi przedsiębiorcy?

Zatrudniasz pracowników? Wiesz zatem, że początek roku to czas, kiedy w prawie kadrowym zachodzi najwięcej zmian. Można do nich zaliczyć wzrost minimalnej stawki godzinowej. Dowiedz się, ile wynosi w 2024 roku i w jaki sposób przekłada się to na funkcjonowanie Twojej firmy.

Dlaczego każdego roku wzrasta minimalna stawka godzinowa?

Rząd każdego roku podwyższa wysokość minimalnej stawki godzinowej, a Ty spoglądasz w wydatki swojej firmy i nasuwa Ci się tylko jedno pytanie: czemu ma to służyć? W teorii: korzyściom – zarówno Twoim, jak i osób, które zatrudniasz. W pierwszym przypadku pomaga znaleźć i zatrzymać pracownika. W drugim – jest odpowiedzią na zmieniające się koszty życia i inflację. Pozwala więc zleceniobiorcom lepiej się do nich dopasować, a także osiągnąć stabilność finansową.

Minimalna stawka godzinowa – w 2024 roku zmieni się dwukrotnie

A czy wiesz, że w 2024 roku minimalna stawka godzinowa zmienia się dwukrotnie, czyli od 1 stycznia i od 1 lipca? Dlaczego? Ponieważ prawo mówi jednoznacznie, że jeśli wskaźnik cen prognozowany na dany rok wyniesie co najmniej 105%, to ustala się wówczas dwa terminy zmiany. Podobnie zresztą jak wynagrodzenia minimalnego.

Tyle teorii, przejdźmy do liczb, bo to one są dla Ciebie najcenniejszą informacją. Od 1 stycznia 2024 minimalna stawka godzinowa wynosi 27,70 zł brutto. Z kolei od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł brutto. Dla pracodawcy waloryzacja ta oznacza oczywiście wzrost kosztów ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracownika. Jak to wygląda w zestawieniu z rokiem poprzednim?

Jak minimalna stawka godzinowa w 2024 wypada na tle ubiegłego roku?

W porównaniu do minimalnej stawki godzinowej ze stycznia 2023 roku, ta, która obowiązuje obecnie, jest wyższa o 4,90 zł, czyli o 21,5%. Podwyższenie kwoty od lipca oznacza z kolei wzrost o 4,60 zł, czyli o 19,5% w stosunku do tego samego czasu w roku ubiegłym. Dużo czy mało?

To, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, zależy od wielu czynników, wśród których kluczowym jest sytuacja finansowa Twojej firmy. Warto jednak pamiętać, że wzrost stawki godzinowej wiąże się także z większymi wydatkami na ZUS. To dlatego, że od 2017 roku objęci są nimi również pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie, czyli ci, których ona dotyczy. Więcej informacji na temat składek na ubezpieczenie społeczne znajdziesz wśród porad dotyczących kadr i płac na stronie Firmove.pl.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Oprócz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, minimalna stawka godzinowa dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o świadczenie usług, w której zastosowanie znajdują przepisy z art. 750 Kodeksu cywilnego. Ma charakter ogólnokrajowy, co w praktyce oznacza, że nie podlega zróżnicowaniu ze względu na region, sektor gospodarczy czy rodzaj wykonywanej pracy.

A kto z kolei nie jest objęty minimalną stawką godzinową? Do tej grupy zaliczają się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także te zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. Nie dotyczy ona również umów zawieranych między dwiema osobami, które nie prowadzą działalności oraz umów, na mocy których zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Ponadto wyłączeni są z niej pracownicy sprawujący w sposób ciągły całodobową opiekę nad osobą lub grupą osób.

Wzrost kosztów wynikających z prowadzenia firmy to codzienność każdego przedsiębiorcy. Pamiętaj jednak, że inwestycja w pracowników jest tym, co napędza Twój biznes i pozwala osiągać większe przychody. Dobrze skalkulowane wydatki sprawią, że Twoja działalność będzie stopniowo piąć się na coraz wyższy poziom.

Artykuł sponsorowany