Bobcat ma ładowarkę na baterie, chłodzi je cieczą, ale chwilowo jej nie kupisz

Na kwietniowych targach budownictwa Intermat w Paryżu Bobcat zaprezentował nową ładowarkę TL25.60e, która zasilana jest innowacyjnym typem ogniw chłodzonych cieczą. Jak informuje sam producent, zasilana akumulatorami chłodzonymi cieczą ładowarka teleskopowa Bobcat TL25.60e oferuje znamionowy udźwig porównywalny z jej odpowiednikiem zasilanym silnikiem diesla.

Ma to szczególne znaczenie, by przekonać klientów do nowego rodzaju zasilania, które nie ustępuje parametrami klasycznym ładowarkom. Dzięki trzem niezależnym silnikom elektrycznym i przekładni hydrostatycznej koncepcja takiego napędu ma zapewniać niski poziom hałasu, minimalne koszty eksploatacji, wszechstronność i zerową emisję spalin. Dokładnie celuje tym w coraz większe zainteresowanie firm budowlanych w taki sprzęt, który przy wzrastających wymogach środowiskowych staje się wręcz niezbędny.

Bobcat i nowa generacja baterii

Nowa elektryczna ładowarka TL25.60e firmy Bobcat pokazana w Paryżu jest już, jak informuje producent, niemal gotowa do sprzedaży. Trwają jeszcze dokładne testy homologacyjne, ponieważ ładowarka ta ma całkowicie nowy w tego typu maszynach system zasilania. Jest on co prawda elektryczny, do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale baterie chłodzone są cieczą.

Ma to zapewnić pakietowi wysokowydajnych akumulatorów zasilających ładowarkę bardzo stabilne warunki pracy w ściśle określonym zakresie temperatur. Jak informuje producent, staje się to dziś szczególnie ważne ze względu na poziom bezpieczeństwa pracy maszyn zasilanych elektrycznie. Ma to własnie zapewnić nowa generacja baterii akumulatorów chłodzonych cieczą.

Pod względem technicznym sama ładowarka Bobcat TL25.60e zbudowana została na swoim bliźniaczym, ale spalinowym modelu TL25.60 i ma te same kompaktowe wymiary. Przedstawione przez Bobcat dane techniczne mówią, że nowa e-ładowarka posiada udźwig 2500 kg, a jej maksymalna prędkość wynosi 25 km/h. Ciekawostką zapewniającą komfort sterowania jest przezroczysty ekran T-OLED. Pozwala wprowadzać i obserwować wskazania pracy ładowarki bez uszczerbku dla komfortu i przestronnej konstrukcji naszych kabin.

W chwili obecnej jeszcze nie mamy informacji, kiedy nowa elektryczna ładowarka Bobcat pojawi się na rynku, jednak mamy nadzieję, że na jej sprzedażową premierę nie będzie trzeba długo czekać.