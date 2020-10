Powstaje Komitet Strajkowy! Cele: wstrzymanie prac nad “piątką Kaczyńskiego” i odwołanie Pudy

– Przed kilkoma chwilami został zawiązany potężny Komitet Strajkowy złożony z największych organizacji rolnych w Polsce, reprezentujący wszystkie sektory produkcji rolnej w całym kraju – mówił przed kilkudziesięcioma minutami Marek Miśko, rzecznik prasowy komitetu.

– Mamy dla państwa dzisiaj jeden przekaz, dlatego, że za chwilę wracamy dalej na obrady. Kolejne organizacje przyłączają się do strajków, do protestów, które organizowaliśmy wczoraj. Wczoraj był to tylko przedsmak tego, co udało się osiągnąć polskim rolnikom, czyli jedno wielkie zjednoczenie. Przepraszamy wszystkich mieszkańców miast, którzy musieli cierpieć z tego tytułu, natomiast my nie mamy wyjścia, dlatego, że nikt z rolnikami nie chce już rozmawiać, a szczególnie ta władza – kontynuował.

– Mamy do przekazania trzy istotne informacje. Naszym pierwszym żądaniem […] jest natychmiastowe zaprzestanie pracy nad tzw. piątką dla zwierząt […]. Drugim naszym żądaniem jest natychmiastowe odwołanie pana ministra Pudy z funkcji ministra i rozwoju wsi […]. Trzecie: przeprosiny Jarosława Kaczyńskiego wobec polskich rolników, tej spirali nienawiści, która została wywołana niestety za jego sprawą. Tej pogardy, tych kubłów pomyj, które zostały wylane na rolników w ostatnich miesiącach […] – dodał, zapowiadając jednocześnie ogromną manifestację w Warszawie 13 października.

Podczas konferencji komitetu poza Markiem Miśką widoczni byli m.in. Wiktor Szmulewicz, Michał Kołodziejczak i Jacek Zarzecki.