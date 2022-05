Nowe wozy asenizacyjne firmy Samson

Samson Agro A/S, z siedzibą w Viborg w Danii, wprowadza na rynek nową serię wozów asenizacyjnych – Samson PG II Genesis. Samson PG II Genesis wyznacza nowy początek dla wozu asenizacyjnego Samson PG II, który produkowany jest od 2013 roku.

Nowa seria została zaprojektowana tak, aby była wyposażona w jak największe opony niskociśnieniowe i poprawiła możliwości przenoszenia osprzętu, ale także opiera się na wszystkich dobrze znanych cechach serii PG II.

Samson PG II Genesis zostanie uruchomiony od dzisiaj w sezonie 2022/23 w dwóch wersjach, 2-osiowej – PG II 18 Genesis i PG II 20 Genesis, o pojemności odpowiednio ok. 18 i 20 m3 oraz wersji 3-osiowej – PG II 28 Genesis, PG II 31 Genesis i PG II 35 Genesis, o pojemności odpowiednio ok. 28, 31 i 35 m3. Rzeczywista pojemność zależy od wybranych opcji.

Zmniejszone ciśnienie i uszkodzenia podczas jazdy

Seria PG II Genesis zawiera technologie i właściwości, które wyznaczają nowy standard wydajnego i dokładnego nakładania zawiesiny. 2-osiowe modele SAMSON PG II Genesis są przeznaczone do opon o wysokości do 1950 mm i szerokości 800 mm, a modele 3-osiowe do opon o wysokości do 1850 mm i szerokości 800 mm, w celu optymalnego rozkładu nacisku na glebę podczas aplikacji gnojowicy. Ciśnienie w oponach można łatwo regulować w górę lub w dół podczas jazdy z jednego rodzaju nawierzchni na drugi, np. z drogi na pole lub w zależności od rodzaju gleby i uprawy na polu, za pomocą automatycznej regulacji ciśnienia w oponach.

Ta seria cystern jest również dostępna z nowo opracowanym napędem Samson HPD (Hydraulic Power Drive) lub dobrze już znanym napędem na koła HWD (Hydraulic Wheel Drive). Oba oferują hydrauliczne przenoszenie mocy z ciągnika na wóz, co zapewnia przyczepność na jednej z osi wozu asenizacyjnego. Napęd na koła zapewnia maksymalną przyczepność nawet w trudnym terenie, zarówno pagórkowatym jak i podmokłym i przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia, poślizgu kół i uszkodzeń gleby.

Maksymalna elastyczność, dokładność aplikacji i komfort

Oprócz dynamicznej jazdy, Samson skupił się również na właściwościach przewożących narzędzia podczas rozwoju PG II Genesis. W szczególności położenie osi i rozkład masy były ważnymi parametrami, jeśli chodzi o maksymalną swobodę wyboru aplikatora lub rampy, która najlepiej pasuje do danego zadania, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego komfortu kierowcy.

– Spodziewamy się, że w przyszłości zobaczymy znacznie więcej dla serii PG II Genesis. Rozwój został przeprowadzony w ścisłej współpracy między działem rozwoju w SAMSON a wieloma rolnikami i wykonawcami rolnymi, dlatego jesteśmy pewni, że mamy tutaj nowy typ cysterny zdolny do rozwiązania wymaganego zadania w terenie, a tym samym ustanowienia nowych standardów dla aplikacji gnojowicy – mówi Niels Haubjerg, product manager ds. technologii gnojowicy w Samson Agro.

Zastosowanie z Samson PG II Genesis, podobnie jak PG II, jest inteligentnie sterowane za pomocą jednostki sterującej Samson SlurryMaster 8000, która w połączeniu z wytrzymałą pompą rozładowczą i wbudowanym systemem kontroli przepływu zapewnia wydajne i dokładne dozowanie i umieszczanie zawiesiny z korzyścią dla uprawy, plonu rolnika i naszego wspólnego środowiska.

Samson AGRO A/S wprowadza na rynek serię Samson PG II Genesis ze sprzedażą na nadchodzący sezon.

Źródło: Samson