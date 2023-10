Wozy asenizacyjne i rozrzutniki do nawozu stałego Samson Oraz Pichon otrzymały homologację UE

Po dwóch latach przygotowań, testów terenowych i audytów zewnętrznych spółka Samson Group A/S otrzymała potwierdzenie, że pojazdy rolnicze Samson i Pichon spełniają wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zgodności produkcji z przepisami na terenie UE.

Po uzyskaniu homologacji wszystkie pojazdy Samson i Pichon będą teraz otrzymywać unikatowy dokument prawny, „certyfikat zgodności” (CoC), który zastąpi lokalną certyfikację pojazdów. Dokumentów CoC nie można zduplikować i są one przypisane do danego pojazdu. Środki kontroli jakości wdrożono w trzech zakładach produkcyjnych spółki w Danii, Francji i Polsce, aby zagwarantować, że każdy pojazd będzie spełniać określone normy.

– Bezpieczeństwo podczas poruszania się maszynami rolniczymi po drodze od lat stanowi przedmiot debaty. Od dawna kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, np. poprzez wyposażenie naszych pojazdów w dwuobwodowe systemy hamowania. Dzięki homologacji UE możemy teraz oficjalnie potwierdzić klientom i organom rządowym, że pojazdy SAMSON i PICHON zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o specjalistycznych zadaniach w polu, ale też o bezpiecznej jeździe po drogach publicznych. Homologacja potwierdza, że spełniamy najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa UE — mówi Niels Hagemann Haubjerg, Head of Product Management & Academy.

Korzyści z homologacji UE obejmują nie tylko praktyczne środki bezpieczeństwa, w tym maksymalne obciążenie osi, zakres rozmiarów kół oraz obciążenie wspornika dyszla tylny zderzak w celu minimalizacji uszkodzeń w przypadku kolizji. Certyfikacja UE zapewnia również dobre możliwości odsprzedaży we wszystkich krajach Europy, przyczyniając się do długoterminowej wartości wozów asenizacyjnych i rozrzutników Samson oraz Pichon. Od teraz to klienci decydują o tym, czy ich nowy pojazd Samson lub Pichon ma być dostarczony z homologacją UE i dokumentacją CoC. Tę opcję można wybrać podczas składania zamówienia i konfiguracji pojazdu w placówkach grupy. Klienci wybierający opcję homologacji UE automatycznie otrzymają dokumentację CoC wraz z dostarczanym pojazdem.

Homologacja UE dotyczy pojazdów Samson oraz Pichon z osią transportową (maszyn półzawieszanych). Pojazdy bez osi transportowej (maszyny zawieszane) nadal podlegają certyfikacji krajowej.

źródło: Samson Group