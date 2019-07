Nowe regulacje prawne – nawozy

25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane, nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, natomiast stosuje się do 16 lipca 2022 roku.

– Na podstawie nowych przepisów na rynek Unii Europejskiej będą mogły być wprowadzane tylko te nawozy i produkty nawozowe, które spełniają unijne wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Przepisy te mają wpłynąć na zwiększenie asortymentu produkowanych nawozów i produktów nawozowych zapewniając rolnikom dostęp do większej liczby produktów – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe rozporządzenie, zastępuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o nawozach z 2003 r., i obejmuje wszystkie rodzaje nawozów (mineralne, organiczne) oraz inne produkty nawozowe: polepszacze gleby, podłoża do upraw, stymulatory wzrostu itd. Jest ono częścią unijnego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym bowiem harmonizuje normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady przekształca się w składniki odżywcze dla upraw.

Źródło: MRiRW