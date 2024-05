Dyrekcja Generalna KE ds. Rolnictwa: Niepewność stałą cechą rolnictwa w UE

Komisja Europejska przyznaje, że rolnicy w Unii Europejskiej znajdują się pod stałą presją nieprzewidywalnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, konfliktów geopolitycznych oraz czynników ekonomicznych, takich jak wciąż wysokie stopy procentowe i zwiększone koszty pracy. Niepewność jest stałą cechą rolnictwa w UE.

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich opublikowała 3 maja artykuł analizujący sytuację rolnictwa w UE. Jest to streszczenie opublikowanego tego samego dnia krótkoterminowego raportu Komisji Europejskiej na temat perspektyw dla rynków rolnych UE z wiosny 2024 r., który przedstawia najnowsze trendy i perspektywy dla kluczowych rynków rolnych.

Generalny wniosek jest taki, że rolnicy w UE w dalszym ciągu stoją przed licznymi wyzwaniami związanymi z kosztami środków produkcji, które utrzymują się znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii, mimo wysokiego poziomu importu nawozów.

Rośliny uprawne

Komisja przewiduje wzrost produkcji zbóż w UE w sezonie 2024/25 wzrośnie do około 278,5 mln ton (+3% rok do roku), głównie dzięki lepszym plonom. Jednak, jak czytamy w artykule, “ogólnie rzecz biorąc”, wysoki też będzie import zbóż do UE: w sezonie 2023/24 (lipiec 2023–czerwiec 2024) może pozostać o 17% wyższy niż średnia z pięciu lat”. Komisja Europejska pociesza nas, że “lepsza logistyka korytarza czarnomorskiego ułatwia eksport ukraińskiego zboża na rynki światowe, przy czym mniej ukraińskiego zboża trafia do UE”. Zwiększy się też powierzchnia uprawy i plony nasion soi i słonecznika, oraz soi, grochu polnego i bobu.

Mleko

Pogłowie krów mlecznych stale się zmniejsza (-0,5 %), ale podaż mleka w UE pozostanie w 2024 r. stosunkowo stabilna (+0,4 %), czemu może sprzyjać rosnąca wydajność (+0,9 %).

Mięso

Spożycie wołowiny w UE w roku 2023 spadło o –4,7% r/r do 9,7 kg na mieszkańca. W roku 2024 spadek ten może zwiększyć się o dodatkowe 2,8%. Jest to efekt wybierania przez konsumentów mięsa drobiowego zamiast wołowiny. W związku ze zmianą preferencji konsumentów prawdopodobnie zmniejszać się będzie produkcja wołowiny, co jednak wpłynie na utrzymanie cen.

Popyt na drób jako tańsze źródło białka, jest w dalszym ciągu wysoki. Konsumpcja w UE na mieszkańca wzrosła o 3% w 2023 r. i może wzrosnąć o dodatkowe 2% w 2024 r. Jednak wysoki jest również import drobiu (w roku 2023 ukraiński producent drobiu koncern MHP zwiększył swoje przychody z eksportu do UE o 1,8 miliarda dolarów – patrz: Latifundist)

Produkcja wieprzowiny w UE odnotowuje podobny spadek i wyniesie -6,6% w 2023 r. Redukcja może spowolnić do 0,4% w 2024 r.

Źródło: Komisja Europejska