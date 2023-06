Nowe odmiany pszenicy HR Strzelce polecane na sezon 2023/2024 na Dniach Pola HR Strzelce i BASF

Nowe odmiany pszenicy HR Strzelce polecane na sezon 2023/2024. Uprawa i ochrona roślin w posusznych warunkach, czyli Dni Pola HR Strzelce i BASF w telegraficznym skrócie.

Najnowszym odmianom pszenicy ozimej HR Strzelce przyglądaliśmy się z bliska 21.06. br. na Dniach Pola w Strzelcach. W sumie oglądaliśmy 90 odmian, 12 gatunków roślin, kilkanaście wariantów ochrony upraw, ponadto organizatorzy, Hodowla Roślin Strzelce i firma Basf, przygotowali ciekawe wykłady i dyskusje.

Pszenica ozima polecana do siewu w nadchodzącym sezonie

Elektra (KR 2022) –odmiana chlebowa (grupa B). Plon ziarna duży. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała, na pleśń śniegową – mała, na rdzę żółtą – mała do bardzo małej. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Intuicja (KR 2022) – jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plon ziarna dość mały. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła – mała. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Na poletkach pokazano także najnowsze odmiany pszenicy ozimej: California, Sova, Cordia. Na dostępność materiału siewnego z tych odmian musimy jeszcze jednak poczekać przynajmniej do następnego roku. HR Strzelce to nie tylko zboża ozime i jare, ale także rzepak, bobik, soja. Na poletkach dumnie prezentowały się inne rzadziej uprawiane gatunki – mak i len.

Odmiana ma znaczenie

Znaczenie prawidłowego doboru odmian podnoszone było w panelu dyskusyjnym. Dr Przemysław Matysik, dyrektor pionu hodowli roślin w HR Strzelce wskazywał, że to właśnie hodowla roślin odpowiada za postęp biologiczny, pozwala uzyskiwać wysokie plony i wprowadza nowe, pożądane cechu u roślin. Musimy pamiętać, że warunkiem uzyskania oczekiwanych plonów w gospodarstwie jest sięganie po kwalifikowany materiał siewny i właściwe dobieranie odmian do warunków glebowych i klimatycznych w gospodarstwie – tu z pomocą przychodzą Listy odmian zalecanych i charakterystyka odmian na stronach COBORU.

Jak prowadzić uprawę w czasie posuch

Na temat zmian klimatu z jakim mamy do czynienia, umiejętnej uprawy w trudnych, posusznych warunkach mówił dr hab. Tomasz Piechota, prof. UPP. Podkreślał konieczność prowadzenia zróżnicowanego płodozmianu i przemyślanej uprawy roli, tzn. w taki sposób aby nie tracić cennej wody i nie doprowadzać do jeszcze większego przesuszenia i degradacji gleb. W opinii profesora rozwiązaniem jest zmniejszenie ilości i głębokości uprawek, a najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z orki.

– Odstąpienie od systemu płużnego sprawia, że próchnica się odbudowuje, zmniejsza zaskorupienie i przesuszanie gleby – mówił dr hab. T. Piechota dodając maksymę, że uprawiać powinniśmy na tyle, ile jest to niezbędne, czyli tak dużo jak jest to potrzebne, tak mało jak jest to możliwe.

Zdrowe rośliny plonują wyżej

Dni pola HR Strzelce i Basf były doskonałą okazją do porównania z bliska różnych odmian w obrębie danego gatunku oraz efektywności działania wariantów ochrony roślin. Na poletkach widzieliśmy dobrą zdrowotność roślin po ochronie fungicydowej preparatami z firmy Basf. Na nadchodzący sezon firma proponuje dopasowane programy ochrony chemicznej dla zbóż i rzepaku, a preparaty nabyć można w ramach programu BeneFito, który pozwala nabyć produkty w korzystnych cenach.