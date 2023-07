Wiedza plonuje, czyli Warsztaty Polowe Agrosimex [video]

Spotkania polowe to zawsze świetne miejsce do wymiany doświadczeń i możliwość zobaczenia na żywo poszczególnych odmian zbóż czy rzepaku. Nie inaczej było 20 czerwca na Warsztatch Polowych firmy Agrosimex w miejscowości Żebry-Kordy na Mazowszu.

Zanim jednak licznie przybyli na to spotkanie rolnicy przeszli na pola pokazowe ciekawą prelekcję odnośnie zagospodarowania resztek pożniwnych miał Tomasz Piotrowski, menager produktu w dziale nawozów Agrosimex.

Tym co jest niezwykle ważne, gdy pozostawiamy słomę na polu jest równomierne jej pocięcie i wymieszanie z glebą. Jednakże jeszcze przed wymieszaniem, należy dostarczyć dwa ważne pierwiastki, które pomogą w prawidłowym rozkładzie resztek pożniwnych. Jest to wapń, jako pierwiastek strukturotwórczy i wspomagający rozkład oraz azot, którego celem jest zoptymalizowanie stosunku węgla do azotu oraz dostarczenie go mikroorganizmom.

Przy prawidłowym zagospodarowaniu resztek pożniwnych warto wziąć pod uwagę zastosowanie preparatów zawierających kwasy próchniczne, które pomogą odpowiednio ukierunkować ich rozkład.

Po tym ciekawym wstępie goście przeszli na pola obsiane pszenicą z oferty Agrosimex. O odmianach mówił Karol Szmagliński, menager produktu ds. zbóż. Jedną z najciekawszych odmian była m.in. pszenica Venecja z HR Strzelce, która została zarejestrowana w 2019 roku. Jest to bardzo plenna odmiana, o dobrej zimotrwałości (4 w skali 9-stopniowej). Jej zaletą jest także dobry wigor pozwalający na siew terminach późniejszych, po burakach cukrowych lub kukurydzy.

Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się również odmiany ościste Apexus i Fenomen. Pierwsza z nich ma zimotrwałość 5,5 oraz jest pszenicą elitarną. Z kolei Fenomen to pszenica jakościowa o zimotrwałości 4.

Firma zaprezentowała także bogatą kolekcję odmian rzepaku, które przybliżył Bartosz Stopczyk, dyrektor działu nasion Agrosimex, który podkreślał, że zanim poszczególne odmiany trafią do sprzedaży są najpierw testowane i sprawdzane przez Agrosimex pod kątem przydatności, tak aby mieć pewność co do oferowanego produktu.