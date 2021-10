Nowe odmiany kukurydzy z linii DEKALB na sezon 2022

Kukurydza staje się w Polsce coraz bardziej popularna, a to za sprawą jej wszechstronnego użytkowania jak i wysokiej plenności, a także szerokiego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Podczas konferencji, która odbyła się 8 października 2021 r., firma Bayer zaprezentowała nowe odmiany kukurydzy DEKALB na rok 2022.

Ponadto eksperci firmy zaprezentowali innowacyjne programy hodowlane oraz przedstawili zrównoważony wymiar produkcji dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań.

– W rozwoju oferty Bayer Crop Science dla producentów kukurydzy stawiamy na zintegrowane podejście i innowacje. Co roku proponujemy rozwiązania oparte na niezliczonej ilości badań i testów, które dają nam pewność, że wprowadzane na rynek odmiany pozwolą rolnikom na coraz lepsze dostosowanie sposobu produkcji kukurydzy do warunków glebowych i ekosystemu danego gospodarstwa. To pozwala na opłacalną produkcję, ale także wydajne gospodarowanie zasobami – lepiej dostosowane odmiany czy rozwiązania cyfrowe dla plantatorów kukurydzy wspierają zrównoważoną uprawę – powiedziała Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop Science, Bayer Polska.

Powierzchnia uprawy kukurydzy przekroczyła w Polsce milion hektarów. Rolnicy mają do wyboru ponad 400 odmian. Jak podają przedstawiciele firmy Bayer, priorytetem hodowli kukurydzy DEKALB jest uniezależnienie plonowania od zmiennych warunków pogodowych i stworzenie odmian nie tylko wysoko, a przede wszystkim stabilnie plonujących w różnych warunkach uprawowych. Przykładem takich odmian są dwie nowości, które Bayer wprowadza na rynek w 2022 r.

DEKALB z nowymi odmianami i programami

Odmiana DKC3201 to odmiana uniwersalna z grupy średnio wczesnej FAO240

o ziarnie typu flint/dent, przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę, polecana na różne stanowiska, w tym gleby słabe i średnie. Rośliny charakteryzują się znakomitym wigorem wiosennym i tolerancją na chłody. Odmiana DKC3201 jest odmianą nowej generacji, należącą do Programu FieldShield, który skupia wyselekcjonowane odmiany, posiadające zespół cech o najwyższej tolerancji na kombinację stresów, takich jak tolerancja na okresowe niedobory wody w glebie, podwyższone temperatury, chłody wiosenne, a jednocześnie o najwyższym plonowaniu i stabilności.

Odmiana to DKC3204 przeznaczona do uprawy na jakościową kiszonkę. To średnio wczesna odmiana FAO 240 o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją na wyleganie. Kiszonka uzyskana z tej odmiany wyróżnia się znakomitymi parametrami jakościowymi: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo dobrą strawnością włókna. DKC3204 należy do nowego Programu SILOEXTRA, skupiającego odmiany wyróżniające się pod względem cech jakościowych kiszonki.

Maksymalizacja plonu przy optymalizacji zużycia nasion

Podczas konferencji eksperci firmy Bayer prezentowali mapy zmiennego siewu kukurydzy FieldView. Jest to narzędzie pozwalające rolnikom na optymalne wykorzystanie nasion oraz pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian kukurydzy DEKALB i uprawianych pól. Automatyczny skrypt zmiennego siewu FieldView w prosty sposób przygotowuje zalecenie zmiennego siewu kukurydzy, opierając się na historycznych zdjęciach satelitarnych, przypisanych do konkretnego pola. W ten sposób użytkownik platformy FieldView w kilka minut generuje mapy zmiennego siewu kukurydzy, a następnie wgrywa stworzone pliki do monitora sterującego precyzyjnym siewnikiem punktowym, który wykona siew zgodnie z zaleceniem. Mapy plonu dostępne na koncie FieldView nie tylko wskażą, które miejsca na polu były bardziej plonotwórcze, ale dzięki pozostałym informacjom pochodzącym np. z siewnika – określą, która odmiana lub jaka gęstość siewu okazała się najbardziej efektywna.

Produkty mogą wspierać zrównoważoną uprawę kukurydzy?

Wsparcie rolnictwa zrównoważonego odbywa się również przez świadomą decyzję zakupową. Nowoczesne odmiany kukurydzy zapewniają nie tylko wysoki plon, ale przyczyniają się do zwiększenia zrównoważenia w rolnictwie. Takie odmiany uprawiane są m.in. w gospodarstwie Kaszewy, uczestniczącym od roku w międynarodowym programie skupiającym gospodarstwa wdrażające zrównoważone praktyki w rolnictwie – Bayer ForwardFarming. Odmiana odporna na stres abiotyczny: suszę i okresowe niedobory wody DKC3595 zabezpiecza dochód rolnika przez swoje stabilne plonowanie w trudnych warunkach środowiska. Dodatkowo, odmiana ta szybko oddaje wodę z ziarna, co zmniejsza ilość energii zużytej na dosuszenie, oszczędzając tym samym paliwo i emisję CO 2 . W szczególnie wietrznych warunkach panujących w gospodarstwie Kaszewy doskonale sprawdza się również odmiana DKC3609, która oprócz cechy wysokiego plonowania posiada niezwykle wytrzymałą łodygę, co zapobiega wyleganiu.

Opr. ADA