Nowe marki produktowe z Anwilu

Chemiczna spółka z Grupy ORLEN przedstawia swoje produkty w zupełnie nowej odsłonie. Każdy z wytwarzanych we Włocławku nawozów zyskuje własne kolorowe logo uwzględniające wspólny, charakterystyczny element dla całej linii produktowej.

Dzięki temu powstaje spójna, atrakcyjna wizerunkowo i kojarzona z producentem linia produktów ANWILU. To kolejny krok rozwoju działań sprzedażowych oraz realizacja marketingowej strategii spółki. Zmiany wprowadzane przez ANWIL zbiegły się z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które reguluje przepisy dotyczące udostępniania nawozów na rynkach unijnych.

Odpowiednią ustawą zostały one zaadaptowane na grunt polski i będą obowiązywać od 16 lipca bieżącego roku. Wprowadzane regulacje dotyczą między innymi oznakowania opakowań i zbiorczej, przejrzystej, zawierającej konkretne informacje dla klienta, etykiety. Rebranding produktów ANWILU wpisuje się w szeroką filozofię firmy, która oferuje produkty najwyższej jakości, dbając przy tym także o łatwą identyfikację wizualną, jak również o środowisko naturalne. Podstawą do opracowania nowej linii kreacji dla marek produktowych ANWILU jest insight oparty na know-how organizacji tj. procesie nawożenia.

– Linia graficzna, na której powstały nowe logotypy produktów ANWILU bazuje na symbolice mechanizmu wzrostu i użyźniania. Podstawowym elementem znaków jest kropka, dla każdego z produktów w innym kolorze. Jest ona synonimem pojedynczej granuli nawozu, ale także ziaren czy nasion. Symbolizuje witalność i życie, czyli to, co daje efekty w postaci siły i wzrostu, czynników decydujących o dobrych plonach, zarówno w ilości zbiorów, jak i jakości upraw. Szanując zaufanie klientów do najlepszego jakościowo i wartościowego produktu z ANWILU, teraz oferujemy go w nowych, ciekawych opakowaniach, w przyjaznej kolorystyce – powiedziała Elżbieta Jabłońska, z-ca dyrektora Biura Komunikacji, Marketingu i Sponsoringu w ANWILU.

Finalny wygląd nowych marek produktowych jest efektem analiz i badań rynkowych, w których zarówno klienci spółki, jak i rolnicy byli pytani o oczekiwania oraz przywiązania konsumenckie. Jednym z charakterystycznych elementów anwilowskich nawozów, który znalazł kontynuację przy okazji realizacji nowej linii kreacyjnej, jest odniesienie do kolorystyki poszczególnych opakowań dotychczasowych produktów. Niebieski kolor w logotypie Anvistar nawiązuje do wykorzystywanego do tej pory opakowania saletry amonowej. Podobnie jest z nawozami azotowymi Canvil S oraz Canvil Mg. Wspomniane badania, skonfrontowane z celami marketingowymi, polityką sprzedażową ANWILU, a także długofalowymi trendami, przyniosły konkretne pomysły i rozwiązania, którymi teraz ANWIL może pochwalić się na rynku.

Źródło: Anwil