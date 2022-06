Niebawem zniknie sklep Grene.pl. Pojawią się sklepy Powered by Kramp

Wczoraj w Serocku odbyła się konferencja firmy Kramp. Na imprezie pojawił się m.in. dyrektor handlowy firmy Jacek Gbur, który zapowiedział spore zmiany w organizacji biznesu Krampa w Polsce.

Sieć Krampa w Polsce zmieni się bardzo mocno; przede wszystkim Spółka rozpocznie proces sprzedaży sklepów własnych działających pod szyldem Grene do lokalnych partnerów Kramp.

– Potrzebna jest zmiana, ponieważ aktualny system franczyzowy nie spełnia już oczekiwań naszych franczyzobiorców, a także potencjalnych partnerów, którzy są w stanie zainwestować […]. Dzisiaj ten model partnerskiej współpracy rozumiemy w zapewnieniu naszym partnerom pod szyldem Powered by Kramp przed- i posprzedażowe wsparcie – mówił podczas konferencji Jacek Gbur.

Zmiany w sieci sprzedażowej firmy Kramp mają pozytywnie wpłynąć na zaspokajanie potrzeb klientów przede wszystkim w kontekście dostępności produktów najbardziej popularnych w danym regionie, co będzie oznaczało większą elastyczność placówek. W ramach nowej koncepcji ma powstać ok. 300 sklepów Powered by Kramp w całej Polsce. Ponadto w Polsce mają powstać także Centra Rolnicze łączące strefę sprzedażową, showroom, gdzie rolnicy będą mogli wykorzystać produkty przed ich zakupem oraz strefę edukacyjną, gdzie dealerzy i partnerzy Kramp będą przechodzili szkolenia.

Rebranding sklepów Grene będzie przebiegał stopniowo. Tymczasem sklep internetowy Grene.pl zniknie już z końcem tego roku.