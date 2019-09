Nie ma dobrej ceny na zboża

Nie mamy dobrych wiadomości dla producentów zbóż. Ceny pszenicy oraz kukurydzy i pszenżyta spadają.



– Do 15 września pszenicę konsumpcyjną (12,5% białka) można dostarczyć do portu w Szczecinie w cenie 685-690 zł/t, a do dnia 20.09.2019 do portu w Świnoujściu w cenie 690 -700 zł/t. Pszenica paszowa utrzymuje cenę niższą o 10-20 zł/t. Niska cena pszenicy ciągnie w dół pozostałe zboża, zwłaszcza kukurydzę i pszenżyto – informuje Renata Barczyk z Internetowej Giełdy Rolnej (e–WGT).

Natomiast jak podają maklerzy e-WGT w ostatnich dniach cena rzepaku wzrosła, ale wiele magazynów skupowych zrobiło już zapasy i wstrzymało skup.

Aktualnie jak podkreśla Renata Barczyk nie ma nowych propozycji zakupu rzepaku w portach. W ocenie analityków e–WGT korzystniejsze oferty zakupu są na październik i listopad.

Źródło: e–WGT

Opracował: Samuel Skrzysz