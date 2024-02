Najczęściej popełniane błędy w uprawie soi

Jest kilka podstawowych zasad, których powinniśmy się trzymać w uprawie soi. Wymieniamy najważniejsze i wskazujemy na co musimy zwrócić uwagę.

Najczęstsze błędy w uprawie soi

niedopasowanie odmiany do regionu

gleba nie powinna być kwaśna, piaszczysta, zlewna, zwięzła, czy podmokła

dopuszczenie do zachwaszczenia plantacji

źle dobrany herbicyd do zwalczania chwastów

użycie herbicydu w nieodpowiednich warunkach

niewyrównanie pola uprawy

W pierwszym odcinku podcastu o uprawie soi rozmawiamy o najczęściej popełnianych błędach w uprawie tego gatunku. Na pewne aspekty, choć czasem mogą wydawać się błahe, musimy zwracać uwagę już od samego początku prowadzenia plantacji.

Pamiętajmy, że niektórych błędów nie da się bowiem odrobić później, w trakcie sezonu. Co gorsze rzutują one na powodzenie uprawy i mogą nas do niej zniechęcić. Jeśli chcemy, aby uprawa soi byłą udana powinniśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Z dr hab. Agnieszką Faligowską, profesor UPP rozmawiamy o czym musimy pamiętać w uprawie, jakich błędów unikać.