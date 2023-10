MRiRW ogłasza program odbudowy trzody chlewnej 

Tylko 20 proc. warchlaków w Polsce pochodzi z polskich hodowli. Ministerstwo Rolnictwa chce to zmienić i ogłasza program odbudowy trzody chlewnej.

Wczoraj, podczas wizyty w gospodarstwie rolnym w miejscowości Dziwle w gm. Grabica minister rolnictwa i rozwoju wsi ogłosił rozpoczęcie programu odbudowy trzody chlewnej, który będzie polegał na dotowaniu i kredytowaniu budowy i odbudowy chlewni. Celem programu ma być zwiększenie pogłowia loch w Polsce o 200 tys. sztuk.

Jak informuje MRiRW, planowana kwota akcji kredytowej wynosi 2,4 mld zł, w tym kwota na gwarancje to 384 mln zł i kwota na spłatę odsetek 531 mln zł. Kwotę dotacji na realizację programu w 2024 r. zaplanowano na 250 mln zł.

Kredyt ma być udzielany do wys. 60 proc. inwestycji, a dotacja na wyposażenie chlewni w wys. do 65 proc.. Do tego ma być udzielana dopłata do odsetek w wys. 100% przez pierwsze 2 lata i 50 proc. w kolejnych latach.

W programie mieści się również wsparcie budowy biogazowni przy gospodarstwach: w zależności od rodzaju instalacji OZE dotacja wyniesie do 20 mln zł – biogazownie i elektrownie wodne lub pożyczka do 25 mln zł w odniesieniu do wszystkich instalacji OZE. Minister Telus zapowiedział przygotowanie specustawy, która ułatwi uzyskanie pozwoleń na budowę.