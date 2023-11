Miotła zbożowa. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Miotła zbożowa jest odporna na mróz, gdyż dobrze ukorzenione i rozkrzewione rośliny wytrzymują spadki temperatury do -25°C. U miotły zbożowej jako jednego z pierwszych gatunków, stwierdzono występowanie licznych biotypów odpornych na herbicydy.

Miotła zbożowa (Apera spica-venti), ang.: loose silkybent, silky bent-grass (windgrass); potocznie: mietła, mietlica, mietlica rolowa, miętlica. Rodzina: Poaceae (wiechlinowate). Roślina roczna, ozima i jara. Wschodzi od października do marca i Kwitnie od czerwca do sierpnia. Rośliny wysokie na 30 (50) -100 (150) cm. Rozmnaża się z ziarniaków. Produktywność jednej rośliny to 1000 – 10 000, a nawet 12 000-15 000 ziarniaków, które zachowują żywotność 2 do 7 lat.

Występowanie i szkodliwość

Miotła zbożowa to pospolity chwast zbóż ozimych i jarych oraz coraz częściej rzepaku ozimego i jarego, ponadto może występować w ziemniakach, kukurydzy i roślinach bobowatych.

Ekonomiczny próg szkodliwości tego gatunku w zbożach (np. pszenicy ozimej), został ustalony na poziomie 10-15 roślin/m2. Masowe zachwaszczenie tym gatunkiem (150-200 roślin/m2) powoduje obniżenie plonu pszenicy ozimej nawet o 40-50 proc.

Miotła zbożowa uważana jest za gatunek wskaźnikowy gleb piaszczystych i suchych, ubogich w wapń, lekko kwaśnych, chociaż bardzo dobrze reaguje na dobrze uwilgotnioną glebę. Gatunek ten posiada formy ozime, które krzewiąc się wytwarzają średnio 10-12 pędów na roślinę, a formy jare 3-5 pędów na roślinę. Masowe pojawienie się tego gatunku występuje najczęściej w okresie jesiennym (formy ozime) lub wiosennym (formy jare) po intensywnych opadach deszczu. Miotła zbożowa jest odporna na mróz, gdyż dobrze ukorzenione i rozkrzewione rośliny wytrzymują spadki temperatury do -25°C (bez okrywy śnieżnej).

Ekotypy miotły zbożowej o zabarwieniu zielonkawym są lepiej niszczone przez herbicydy niż osobniki o zabarwieniu antocyjanowym. Wskutek prowadzenia intensywnej ochrony herbicydowej, u miotły zbożowej jako jednego z pierwszych gatunków, stwierdzono występowanie licznych biotypów odpornych na herbicydy, głównie z grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS).

W Ameryce Północnej miotła zbożowa, uważana jest za gatunek inwazyjny, notabene zawleczony z Europy w drugiej połowie XIX wieku. Natomiast w Polsce występuje na całym obszarze kraju i klasyfikowana jest jako typowy chwast segetalny, zachwaszczający ponad 70 proc. plantacji zbóż.