Ministerstwo Rolnictwa przedstawia strategię walki z grypą ptaków

Tegoroczny sezon grypy ptaków to nowe doświadczenie w naszym kraju. Do tej pory od początku roku pojawiło się w kraju już prawie 330 ognisk tej choroby. Jakie plany na ograniczenie występowania choroby ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi? O tym mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa Grzegorz Puda, główny lekarz weterynarii Mirosław Welz i dyrektor PIWET-PIB prof. Krzysztof Niemczuk.

– Trzeba przewidzieć, że wystąpią następne sezony grypy i trzeba się na to odpowiednio przygotować. Takie przygotowania to przede wszystkim bieżący monitoring sytuacji oparty o badania w czasie, kiedy nie ma jeszcze choroby; wykrywanie wczesnych podejrzeń choroby i adekwatna, szybka likwidacja ognisk. To z jednej strony realizacja procedur, które do tej pory były realizowane, a z drugiej strony przyspieszenie i większa mobilność tych działań – mówił główny lekarz weterynarii Mirosław Welz.

– W chwili obecnej liczba przypadków z tygodnia na tydzień spada, przewiduję, że w najbliższych tygodniach wyeliminujemy wirus z populacji drobiu w Polsce i będziemy mogli ubiegać się o wysyłki w handlu i eksporcie zdrowego drobiu z Polski. Jestem przekonany, że działania, które planujemy, w tym utworzenie trzech laboratoriów diagnostyki grypy ptaków usprawnią jeszcze szybkość uzyskiwania wyników, a także pozwolą Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach skupić się tylko na podejrzeniach chorób – dodawał.

Podkreślił też wagę budowania świadomości wśród rolników w zakresie zasad bioasekuracji.