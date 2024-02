Kołodziejczak: Do strajków biorą się amatorzy, którzy przez ostatnie 8 lat protestów nie robili

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie kierownictwa MRiRW i prezesa KRIR z przedstawicielami izb rolniczych. Sekretarz stanu Michał Kołodziejczak powiedział, że „do strajków biorą się amatorzy, którzy przez 8 lat protestów nie robili”, a delegatka Wielkopolskiej Izby Rolniczej zadeklarowała, że protesty mają pomóc polskiemu Ministerstwu Rolnictwa w rozmowach z Komisją Europejską.

Wiesław Burzyński, Podlaska Izba Rolnicza powiedział, że członkowie PIR popierają zapowiedziany na 9 lutego protest rolników i będą w nim uczestniczyć. Zgromadzą się przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie przedstawią postulaty „wstrzymania procedowania pomysłów klimatycznych ograniczających produkcję rolną”, odrzucenia „Fit for 55”, wprowadzenia uproszczeń w polityce rolnej, ograniczenia importu z Ukrainy poprzez powrót do kontyngentów sprzed wojny, obejmujących zboża, pasze, mięso drobiowe, owoce miękkie, miód i inne produkty.

Ryszard Kierzek, Kujawsko-Pomorska IR zwrócił uwagę na fakt, że „w ciągu miesiąca zboża paszowe staniały o 100 zł”, dlatego konieczne są dofinansowania do produkcji, ale też do hodowli. Konieczne jest też odstąpienie od GAEC 8, bo jeśli ona zacznie obowiązywać, to 36 tys. ha doskonałej ziemi na „czarnych” Kujawach będzie leżało odłogiem. Rolnicy czekają też na szybkie wypłaty pomocy suszowej i dopłat bezpośrednich, bo zbliża się wiosna a pieniędzy brakuje.

Roman Tański, Warmińsko-Mazurska IR zgodził się z przedmówcą, potwierdzając, że wieś jest obecnie w zapaści, nie ma działu, z którego da się wyżyć. Trzeba szybko poprawić sytuację poprzez dopłaty, szczególnie że Warmię i Mazury gnębi susza, której nie było w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o import z Ukrainy, należy chronić rynek – „musimy być drapieżni, nie spolegliwi, mamy swoją naprodukcję”, tymczasem rynek nasycony jest towarem o niewiadomej jakości. Konieczne jest też odrzucenie Zielonego Ładu, który jest „drogą do unicestwienia bezpieczeństwa żywnościowego”

Grzegorz Leszczyński, Podlaska IR powiedział, że w jego regionie produkcja mleka jest bardzo duża i dlatego konieczne jest uregulowanie płatności za suszę, ponieważ rolnicy muszą dokupić pasz objętościowych. Konieczne jest też odejście od dyrektywy emisyjneji pomoc do krów mlecznych, której Polska nie otrzymała.

Mieczysław Łuczak, Wielkopolska IR wyraził solidarność z protestami i postulatami rolników, z których podstawowym jest odejście od Zielonego Ładu. Zgoda KE na zawieszenie ugorowania w zamian za uprawę bobowatych na 7% gruntu jest nie do przyjęcia, bo w produkcji zwierzęcej każdy ar jest na wagę złota. Poza tym należy uprościć procedury ubiegania się o dopłaty obszarowe, zrealizować niezrealizowaną obietnicę wypłacenia pomocy suszowej za rok 2022.

Gustaw Jędrejek, Lubelska IR postulował uruchomienie portów dla wywiezienia nadwyżek zboża i zablokowanie „choćby na chwilę” importu z Ukrainy. Przypomniał też głośny ostatnio fakt, że obecnie pszenica zza wschodniej granicy do Polski nie idzie z Ukrainy, tylko z Litwy i Słowacji – ale wiadomo, że to ukraińskie zboże. Należy więc to sprawdzać, a poza tym konieczne jest odrzucenie Zielonego Ładu, który „nie służy niczemu”.

Adam Michaś, Łódzka IR powiedział, że jako jedyny w Zarządzie KRIR reprezentuje również środowisko rybackie, które jest wbrew pozorom dosyć sporą grupą – powierzchnia stawów rybnych w Polsce to ok. 70 tys. ha. Michaś jako jedyny zwrócił uwagę na konieczność zajęcia się małą retencją – stawy rybackie mogłyby pomóc w radzeniu sobie ze zwiększonym dopływem wód powierzchniowych, jednak ich właściciele musieliby zostać wsparci finansowo dla odmulania stawów i utrzymywania ich w dobrej kulturze rolnej.

Marek Boligłowa, Małopolska IR oznajmił, że rolnicy z regionu szykują „duży protest”. Zielony Ład jest do wyrzucenia, rolnicy nie chcą też ciągłych kontroli w gospodarstwie, bo tylko tym trzeba się zajmować, ewidencją kontrolną”. Należy uruchomić niskooprocentowane kredyty, ponieważ zbliża się wiosna a rolnicy nie mają pieniędzy, o czym świadczą pełne składy magazynowe nawozów. Oczekiwane jest też podniesienie zwrotu akcyzy od paliwa do 2 zł, tak jak było przez chwilę. GAEC 8 nawet w obecnej wersji jest bez sensu: jeśli na 7% gruntów nie wolno stosować środków ochrony roślin, „to nie ma po co wyjeżdżać w pole, bo szkoda siać”.

Jolanta Nawrocka, delegatka Wielkopolskiej IR powiedziała: „my uczestniczyliśmy i będziemy uczestniczyć w protestach, ale to są protesty gospodarcze. Nie chcemy flag związków zawodowych ani partii, tylko biało-czerwone, bo chcemy wspomóc Ministerstwo Rolnictwa, żeby Zielony Ład i import zatrzymać, żeby Ministerstwo miało argumenty”.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR zaznaczył, że nie jest członkiem rządu (siedział po prawej ręce ministra Siekierskiego – red.), ale „na dzisiaj” wspiera Ministerstwo Rolnictwa, bo „jest dobra wola”. Natomiast „jeśli będzie szło w złą stronę, poproszę ciebie Michał o organizowanie protestów”. Następnie powiedział, że „wszyscy zgadzamy się z reformą Zielonego Ładu, ograniczeniem importu i pracą nad rozwojem hodowli w Polsce”. Konieczne są też „dopłaty do zboża, mleka i innych gatunków zwierząt”. Natomiast izby rolnicze wszystkie te postulaty zgłaszały już wcześniej, ale dopiero protesty skłoniły KE do ich wysłuchania.

Michał Kołodziejczak, sekretarz stanu w MRiRW, śmiejąc się powiedział, że „do strajków biorą się amatorzy, którzy przez ostatnie 8 lat protestów nie robili”. Następnie tłumaczył, że „bardzo łatwo mówi się o dopłatach do paliwa, ale w budżecie nie ma tych pieniędzy”; nie było też pieniędzy na dopłaty do kukurydzy, ale rząd je znalazł. Pochwalił się też, że „obecna ekipa rządząca” jako pierwsza zajęła się kontrolą ciężarówek z Litwy i Łotwy poprzez Krajową Administrację Skarbową i Inspekcję Transportu Drogowego. Zapowiedział, że zostaną zwiększone kontrole produktów wjeżdżających do Polski z Rosji i Kazachstanu, w tym cebuli, której w ostatnim badanym okresie wjechało „40 transportów więcej niż w ubiegłym roku”.

Sekretarz Kołodziejczak powiedział też, że za kadencji rządu PiS Krajowa Grupa Spożywcza nie zwróciła się, by przejąć terminal w Gdyni – zrobił to dopiero obecny prezes, ale było zbyt mało czasu na przygotowanie oferty przetargowej.

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w MRiRW tłumaczył, że postulowane przez rolników przyspieszenie dopłat i pomocy suszowej nie odbędzie się tak szybko, ponieważ budżet państwa został dopiero niedawno przyjęty, więc trzeba opracować odpowiednie dokumenty. Zapewnił jednak, że „będzie przyspieszenie” i odpowiada za to osobiście, ponieważ to on nadzoruje ARiMR. Jest też, jako były pracownik Agencji, gdzie przepracował 20 lat, za uproszczeniem przepisów, co zostanie zrobione w zakresie kompetencji Ministerstwa Rolnictwa.

Czesław Siekierski, minister rolnictwa, powiedział, że rolnicy zamierzają protestować „o sprawy ważne” i że nie jest to protest „przeciwko czemuś”, tylko „o coś”. Że Ministerstwo nie chciałoby, żeby protesty „miały podejście polityczne”, bo „w sprawach rolnych ważna jest zgoda ponad podziałami, bo rolnicy myślą podobnie bez względu na opcje”.

Zgodził się z rolnikami, że należy im się wsparcie, bo zbliża się wiosna i są wydatki, magazyny są pełne zboża a ceny zbóż są niskie. W związku z tym MRiRW będzie zabiegało o niskooprocentowane kredyty dla rolników oraz inne formy wsparcia – w tym celu w czwartek 8 lutego kierownictwo MRiRW wybierze się do Ministerstwa Finansów. Na koniec powiedział, że wszystkie sprawy krytyczne w rolnictwie to „zaszłości podjęte wcześniej na etapie przygotowywania Planu Strategicznego, zniekształconego przez UE która naniosła wiele swoich uwag”, w związku z czym „prosimy o zrozumienie, że nie będzie szybko dopłat”.