Minister Kowalczyk zaprasza do obrad okrągłego stołu. Tylko kto przy nim zasiądzie?

Chociaż minister Kowalczyk ma zaprosić do obrad okrągłego stołu mających dotyczyć sytuacji w rolnictwie wszystkie środowiska związane z rolnictwem, to już wiemy, że nie wszyscy z tego zaproszenia skorzystają.

Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Jasionce lider Agrounii Michał Kołodziejczak Michał Kołodziejczak, mówiąc eufemistycznie, dość dobitnie dał do zrozumienia, że na obecność przedstawicieli Agrounii przy obradach nie ma co liczyć. Stwierdził, że nie ma szans na rozmowy, a ministrowi można obecnie jedynie stawiać warunki.

– Ma wrócić cło na ukraińskie zboże, to ma wrócić do takiego stanu, jaki był przed 30 maja 2022 roku. Ma być kaucja na zboże, które jedzie tranzytowo przez Polskę. To są nasze warunki – mówił Kołodziejczak.

W równie niechętnym tonie wypowiedział się przewodniczący PSL-u Władysław Kosiniak Kamysz:

– Składamy wniosek o odwołanie ministra Kowalczyka, bo przez kilka miesięcy w sprawie niekontrolowanego napływu zboża nie zrobił kompletnie nic. Sytuacja jest fatalna. Te słowa, że minister po świętach powoła zespół i kolejny okrągły stół to jest kpina – mówił dziś w Jasionce Kosiniak Kamysz, którego konferencja dostępna jest tutaj:

Tak gorąco w rolnictwie nie było od lat, gorąca jest też sytuacja wobec ministra rolnictwa. Stąd też coraz mniej skorych do rozmów z Henrykiem Kowalczykiem.