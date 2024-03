Mikroelementy ważne dla pszenicy ozimej – miedź, mangan, cynk i termin ich stosowania

W okresie wiosennej wegetacji poza nawożeniem azotem niezwykle ważne jest odpowiednie zaopatrzenie pszenicy ozimej w niezbędne mikroelementy, w tym miedzy innymi w miedź, mangan i cynk.

Miedź

Miedź wpływa na stymulację krzewienia pszenicy, a także na zwiększenie wytwarzania kłosków. Poprawia efektywność nawożenia azotowego oraz zwiększa odporność roślin na ataki ze strony patogenów. Dostarczenie miedzi jest bardzo ważne w okresie wiosennej wegetacji, gdyż faza krytyczna akumulacji tego pierwiastka w pszenicy rozpoczyna się na początku strzelania w źdźbło i trwa do okresu kwitnienia roślin. Dlatego też dokarmianie dolistne pszenicy ozimej miedzią zalecane jest do fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 30). Aplikacja miedzi poprawia przemieszczanie się azotu z części wegetatywnych do ziarna, wpływając na zwiększenie ilość gromadzonego w nim azotu. Wpływa to na lepsze wypełnienie ziarniaków oraz wyższą koncentrację glutenu w ziarnie pszenicy.

Mangan

Z kolei optymalne zaopatrzenie pszenicy ozimej w mangan, we wczesnych fazach rozwojowych, zwiększa efektywność pobierania składników pokarmowych oraz wzmaga zabiegi regulacji pokroju pszenicy. Aplikacja manganu wpływa na poprawę pobierania fosforu, co pośrednio oddziałuje na rozwój systemu korzeniowego roślin. Stymuluje również krzewienie pszenicy, a także wpływa na poprawę jej zdrowotności oraz na produkcję flawonoidów, chroniących pszenicę przed grzybami, insektami, czy też chorobami. W uprawie pszenicy ozimej okres krytyczny dla manganu rozpoczyna się w pełni krzewienia (BBCH 25 – 28), stąd też jego aplikacja dolistna zalecana jest przed pojawieniem się pierwszego kolanka.

Cynk

Natomiast zastosowanie cynku w uprawie pszenicy ozimej zwiększa odporność roślin na suszę, niskie temperatury i choroby. Dodatkowo pierwiastek ten uczestniczy w produkcji tryptofanu, potrzebnego do produkcji auksyn, a także zwiększa efektywność nawożenia azotowego i uczestniczy w metabolizmie cukrów i związków fosforowych.

W okresie wiosennej wegetacji warto jest również zaopatrzyć pszenicę ozimą w molibden i żelazo. Molibden poprawia wzrost pszenicy, szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, a także zwiększa zawartość azotu białkowego w roślinach oraz korzystnie wpływa na skład aminokwasowy białek. Żelazo ogranicza w ziarnie kumulację azotanów(V), poprawiając tym samym parametry jakościowe ziarna. Molibden i żelazo wpływają również na poprawę ogólnej kondycji pszenicy, jak również zwiększają jej odporność na czynniki stresowe.

Termin wiosennego dokarmiania

Dokarmianie dolistne pszenicy ozimej mikroelementami przeprowadza się od fazy pełni krzewienia do początku strzelania w źdźbło. W zależności od potrzeb można wykonać jeden lub dwa zabiegi dokarmiania mikroelementami.

Dokarmianie dolistne wykonane w późniejszym terminie (w pełni fazy strzelania w źdźbło oraz kłoszenia) często jest mniej efektywne. Dodatkowo miedź zastosowana w większych ilościach może być fitotoksyczna dla roślin.

Zaleca się dokarmianie dolistne pszenicy mikroelementami w formie mieszaniny zawierającej kilka mikroelementów, do których można dodać azot, magnez czy też siarkę. Można również połączyć aplikację mikroskładników ze stosowaniem regulatorów wzrostu lub z ochroną fungicydową, oczywiście pod warunkiem, że takie połączenie nie jest przeciwskazane przez producenta środka ochrony roślin.