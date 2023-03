Matif: Euro się umacnia, eksport hamuje, ceny zbóż w dół

We wtorek spadki cen zbóż były kontynuowane. Duża zasługa w tym umacniającej się unijnej waluty, która czyni europejskie zboża mniej atrakcyjnymi na światowych rynkach.

– Na giełdzie Euronext majowy kontrakt futures stracił we wtorek 4,50 EUR do 253,50 EUR/t. Daty nowych zbiorów w niektórych przypadkach spadły jeszcze bardziej. W Chicago straty były jeszcze większe niż w Europie i wyniosły nieco poniżej 3%. Cena kontraktu na maj na CBoT spadła o 17,5 ct do 683,25 ct/buszel (231 EUR/t) i straciła kolejne 5 ct w handlu elektronicznym do dzisiejszego ranka – informuje serwis Kaack.

Ponadto na rynek cały czas wywiera presję przedłużenie umowy zbożowej i związane z nią dostawy z regionu Morza Czarnego. Ponadto handlowcy liczą na dobre zbiory na półkuli północnej; stan upraw na dzień dzisiejszy na ogół jest dobry.

Za ceną pszenicy spadła cena kukurydzy, również o 4,5 EUR/t do 250,5 EUR/t. Cena rzepaku wczoraj pikowała; rzepak zaliczył spadek na poziomie 12,75 EUR/t do 441 EUR/t w kontraktach na maj.