Materiał siewny – wydłużyć termin składania wniosków o dopłaty

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, utrudniającą załatwianie spraw urzędowych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie do 30 lipca bieżącego roku terminu składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

– 25 maja br. rozpoczął się nabór wniosków o dopłaty do nasion kwalifikowanych, który ma trwać tylko do 30 czerwca, podczas gdy równolegle trwa składanie wniosków na płatności bezpośrednie i inne działania. W związku z powyższym pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają zwiększoną ilość wniosków do rozpatrzenia i planowany przez ministerstwo rolnictwa cel, jakim jest usprawnienie pracy tej Agencji przez skrócenie i uporządkowanie naboru wniosków, zdaniem samorządu rolniczego, nie zostanie osiągnięty – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Samuel Skrzysz