Łódzki Festiwal Mleka już po raz drugi

Już w niedzielę 9 lipca rozpocznie się druga edycja „Łódzkiego Festiwalu Mleka”, który tym razem odbędzie się w Sieradzu, który słynie z tradycji mleczarskich oraz dużej liczby gospodarstw, zajmujących się produkcją mleka. Polska jest piątym producentem mleka w Europie i czternastym na świecie. Po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE pod względem pogłowia krów mlecznych.

„Łódzki Festiwal Mleka” to plenerowa impreza nawiązująca do tradycji i historii łódzkiej branży mleczarskiej, organizowana przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi, co roku w innym regionie województwa łódzkiego.

Jak zapewnia organizator impreza ta producentom, hodowcom i przetwórcom festiwal umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych, wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację, a także daje dostęp do wiedzy na temat nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań czy źródeł finansowania działalności. W tym roku zaproszone do udziału zostały delegacje przedsiębiorców z krajów Bliskiego Wschodu oraz Afryki, co z kolei otwiera firmom z regionu drogę do ekspansji zagranicznej.

Celem wydarzenia jest integracja i wzmacnianie branży, ale też promowanie mleka i jego przetworów, tak, by przyczynić się do wzrostu ich spożycia. Stąd w programie działania edukacyjne na temat walorów mleka i produktów mlecznych oraz nawiązania do polskich tradycji kulinarnych.

Polski przemysł mleczarski nowoczesnością, różnorodnością oferty asortymentowej i standardami sanitarnymi nie ustępuje zachodnioeuropejskiemu, a liderzy sektora dysponują technologiami na najwyższym światowym poziomie.

Program wydarzenia jest obszerny i skierowany do różnych grup odbiorców, i już dziś organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu mleka. Wśród atrakcji zaplanowanych na wieczór są między innymi konkursy i koncerty zespołów Blichowiacy, After Party, Roksany Węgiel oraz Zakopower.

Mapkę oraz program imprezy można zobaczyć na stronie: www.festiwalmleka.pl