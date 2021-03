Lemken notuje udany 2020 rok i zdradza plany produktowe

Firma Lemken zakończyła miniony rok obrotowy sprzedażą na prawie niezmienionym w stosunku do poprzedniego wysokim poziomie 365 mln euro. Szczególnie duże zapotrzebowanie notowano na na siewniki i narzędzia wykorzystywane w technologii pielenia. Nowy rok również rozpoczął się dobrze z bardzo dobrym poziomem napływających zamówień.

– Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że mogliśmy utrzymać naszą produkcję przez cały ubiegły rok bez narażania zdrowia naszych 1631 pracowników na całym świecie. Osiągnęliśmy nasze ambitne cele zarówno w zakresie sprzedaży i jesteśmy bardzo zadowoleni, mimo że wyszliśmy z sektora opryskiwaczy polowych. Udało nam się również wzmocnić nasze usługi dla sprzedawców specjalistycznych, rolników i usługodawców. Poradziliśmy sobie dobrze z wyzwaniami związanymi z COVID, dostarczając wiele mniejszych demonstracji i ofert cyfrowych. Jednak z pewnością bylibyśmy zachwyceni, gdybyśmy mogli wkrótce ponownie nawiązać bezpośrednie kontakty, abyśmy mogli zademonstrować korzyści płynące z naszych metod na polach, tak aby wszyscy mogli je zobaczyć – stwierdził Antony van der Ley, dyrektor generalny w firmie Lemken.

W ubiegłym roku firma Lemken podjęła jasną decyzję co do przyszłego kierunku, wstrzymując produkcję opryskiwaczy polowych i koncentrując się w pełni na produkcji nowoczesnej technologii precyzyjnego pielenia. To już przyniosło początkowy sukces: spółka zależna Lemken, Steketee, zwiększyła sprzedaż o 30 procent.

Jej portfolio produktów obejmuje maszyny do pielenia, które wspierają bardzo ekonomiczne zwalczanie chwastów dzięki sterowanemu kamerą wykrywaniu poszczególnych roślin. Nowe rozsiewacze nawozów, które firma Lemken oferuje w szerokiej gamie modeli do pracy w bardzo zróżnicowanych warunkach pracy, również z powodzeniem ugruntowały swoją pozycję na rynku.

Sprzedaż na rodzimym rynku niemieckim utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie, chociaż dominuje sprzedaż międzynarodowa z 77-procentowym udziałem w sprzedaży ogółem. W 2020 roku do największych rynków firmy należały Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania, przy czym odnotowano znaczny wzrost sprzedaży w ostatnich trzech z tych krajów.

Bieżący rok 2021 również zapowiada się optymistycznie, biorąc pod uwagę wysoki poziom napływających zamówień. W związku z dużymi oczekiwaniami wzrostu firma Lemken zainwestowała w najnowocześniejsze procesy montażowe w fabryce firmy w Haren, która od początku roku jest całkowicie przystosowana do produkcji siewników.

Nowa oferta rynkowa obejmuje kultywator hybrydowy Koralin 9 do ultrapłytkiej uprawy, kompaktowy kultywator Kristall do szerokości roboczych do 10 metrów oraz nowe zabezpieczenie przed przeciążeniem OptiStone do pługów. W segmencie siewników firma Lemken rozpoczęła produkcję zaktualizowanych, nowych modeli Saphir i Solitair, w tym podwójnego zbiornika/zbiornika (na więcej nasion lub nawozu), przedniego zbiornika Solitair 23 ze sterowaniem ISOBUS i 6-metrowej redlicy Solo.

Wśród nowych produktów, które zostaną wprowadzone, są duże siewniki i rozszerzona technologia siewu precyzyjnego z Azurit i jego innowacyjną technologią DeltaRow. Firma Lemken jest dodatkowo mocno zaangażowana w cyfryzację i tworzenie sieci, oferując rozwiązania do precyzyjnej pracy w terenie i inteligentnego zarządzania danymi. System iQblue connect, który został nagrodzony przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG), będzie pierwszym oferowanym systemem akcesoriów, który inteligentnie automatyzuje funkcje robocze narzędzi uprawowych za pomocą elementów sterujących ciągnika.