Lasy pod większą kontrolą

Do pierwszego czytania w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego prawa narzędzia społecznej kontroli nad gospodarką leśną prowadzoną przez Lasy Państwowe oraz zapewnienie dodatkowych środków na finansowanie działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności: dla planów tworzenia nowych i powiększania istniejących parków narodowych, kompensowania i łagodzenia skutków społecznych i ekonomicznych ponoszonych przez społeczności lokalne wynikających z ochrony przyrody oraz dostosowywania działalności społeczności lokalnych do uwarunkowań wynikających z funkcjonowania obszarów chronionych.

Projektodawcy w pierwszej kolejności proponują zmianę w przepisach polegającą na stworzeniu mechanizmu zaskarżania planów urządzenia lasu, aneksów do tych planów oraz sposobów ich wykonywania przed sądami krajowymi. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza lasami o powierzchni ok. 7,6 mln hektarów, co stanowi ok. 24,4% całkowitej powierzchni kraju. W lasach zarządzanych przez lasy państwowe prowadzona jest gospodarka leśna, której podstawowym celem jest produkcja drewna. Lasy są jednak nie tylko źródłem drewna, ale służą do rekreacji i wypoczynku, świadczą wartościowe usługi ekosystemowe, z których korzystamy wszyscy. Lasy są rezerwuarem bioróżnorodności. Aż ok. 40% powierzchni zarządzanych przez Lasy Państwowe pokrywa się z obszarami Natura 2000, dlatego ochrona siedlisk i gatunków wynika z obowiązującego prawa zarówno krajowego, jak również unijnego.

Mimo tak dużego znaczenia lasów oraz konieczności zapewnienia najwyższych standardów gospodarowania nimi w sposób zrównoważony i zgodny z przepisami, w prawie polskim nie istnieje żaden mechanizm społecznej kontroli nad działaniami Lasów Państwowych w tym zakresie (do dyspozycji są wyłącznie miękkie mechanizmy wpływu, które jednak nie zawsze są wykorzystywane w odpowiednim zakresie). W szczególności, nie ma podstaw prawnych do badania z inicjatywy społecznej planów urządzenia lasu – podstawowych dokumentów, na podstawie których prowadzona jest gospodarka leśna, w tym pozyskiwanie drewna. Chociaż Lasy Państwowe administrują prawie 1/4 powierzchni kraju i majątkiem Skarbu Państwa o ogromnej wartości, jakim są lasy, to w przeciwieństwie do przeważającej części podmiotów publicznych ich działalność nie jest poddana wystarczającej kontroli społecznej.

Źródło: Sejm RP