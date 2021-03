Rusza kampania Witaj w moim lesie

30 marca Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF), Copa-Cogeca i Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO) zainicjowały kampanię informacyjną w mediach społecznościowych pt. „Welcome to my forest”, czyli „Witaj w moim lesie”.

– W serii wideoklipów właściciele lasów z wielu państw członkowskich zapraszają widzów do swoich lasów, by móc im opowiedzieć o swojej pracy, wyzwaniach, z jakimi się zmagają i ich celach związanych z gospodarką leśną, a także o tym, co ich motywuje. Rzeczywistość ma bardzo niewiele – wspólnego z polemiką i uogólnieniami szerzonymi w mediach – informuje Jean-Baptiste Boucher, dyrektor ds. komunikacji Copa-Cogeca.

Partnerzy kampanii zachęcają więc wszystkich do śledzenia #WelcomeToMyForest w mediach społecznościowych i do wysłuchania właścicieli lasów – to oni dbając o swoje lasy dbają o naszą przyszłość.

– Właściciele lasów nie są jednorodną grupą i że istnieje tyle lasów, co ich właścicieli. Pewna rzecz jednak łączy ich wszystkich – chcą jak najlepiej dbać o swoje lasy, by mogły one istnieć i przynosić liczne korzyści dzisiejszemu społeczeństwu i przyszłym pokoleniom. Ponadto chcą przekazać nam coś bardzo ważnego, o czym często się zapomina w mainstreamowym przekazie medialnym – zrównoważona gospodarka zasobami leśnymi ma kluczowe znaczenie wobec zmian klimatu. Trzeba utrzymać witalność sektora, jeśli chcemy, by nasze lasy były zdrowe – dodaje Susanna Kallio, kierownik biura i ds. komunikacji, CEPF.

Europejskie lasy się rozrastają, magazynując dwutlenek węgla i dostarczając zrównoważonego drewna. Powierzchnia lasów w UE zwiększyła się o 9% w ciągu ostatnich 30 lat. Lasy porastają 227 mln ha, czyli ponad jedną trzecią lądowej powierzchni Europy. Rosnący drzewostan zwiększył się o 50% od 1990 roku, mimo że trend ten spowalnia. Całkowity rosnący drzewostan w UE to 34 900 mln m3, z czego 84% znajdują się w lasach dostarczających drewno. Średnio, na jednym hektarze mamy 169 m3 rosnącego drzewostanu, czyli 40 m3 więcej niż 30 lat temu.