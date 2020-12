Kto weźmie odpowiedzialność za szkody łowieckie?

Każdego roku jak bumerang powraca problem wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzane w rolniczych uprawach przez zwierzynę łowną. Pomimo ostatnich zmian w prawie łowieckim, nadal pozostaje on nierozwiązany.

Rolnicy nieustannie domagają się rzetelnego szacowania szkód łowieckich. Zgłaszają, że pomimo informowania członków kół łowieckich o wyrządzeniu szkód, to brak jest odzewu i jakiejkolwiek reakcji ze strony myśliwych.

– Szereg zwierząt łownych wyrządza szkody w uprawach i płodach rolnych. Pomimo interwencji i informowania członków kół łowieckich o wyrządzaniu szkód brak jest odzewu i jakiejkolwiek interakcji ze strony myśliwych. Zasada ” Lepiej zapobiegać niż leczyć ” jest obca działaczom PZL. Do ochrony i zapobiegania szkodom są zobowiązane obydwie strony i najwidoczniej ten zapis jest jałowy – mówi Radosław Jasiński, rolnik ze wsi Giełczyn w powiecie łomżyńskim (województwo podlaskie).

Rolnicy skarżą się, że nie są w stanie w pojedynkę porozumieć się z kołem łowieckim co do wysokości szacowanych szkód i nie mogą doprosić się, by wycena szkód odpowiadała realnym stratom poniesionym przez właścicieli gospodarstw. Wielu producentów rolnych w ogóle rezygnuje ze zgłaszania jakichkolwiek szkód w uprawach czy na łąkach.

W ocenie rolników problemem jest też brak przejrzystych zasad dotyczących sposobu szacowania start i odpowiedzialności za ich powstawanie. Co prawda właściciele gospodarstw niezadowoleni z zaproponowanego odszkodowania za szkody łowieckie mogą występować na drogę sądową, ale jak wiadomo jest to proces kosztowny, żmudny i długotrwały.

Zdaniem Grzegorz Leszczyński, prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej nie mogą oni sobie na taką drogę pozwolić, bo uniemożliwiłoby im to normalną pracę na gospodarstwie i zbieranie plonów z uwagi na konieczność oczekiwania na kogoś, kto na potrzeby postępowania musiałby wycenić straty.

– Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie Art. 8a.ust. 6 pkt. 2. lit. b, c, d, e. określa działania jakie mają byś prowadzone celem zatrzymania zwierzyny w lasach, a co za tym idzie udaremnianiu szkód w uprawach. Koła Łowieckie nie wykonują obowiązków jakie wynikają z niniejszej podstawy prawnej, a ponadto nikt nie prowadzi nad nimi nadzoru i kontroli (pasami zaporowymi, paśnikami ), dlatego też na próżno szukać kół łowieckich, które w pełni wypełniają swoje obowiązki – dodaje Jasiński.

Według rolnika wynika to z dwóch powodów: brak jest nadzoru ze strony Instytucji Państwowej, która by kontrolowała wykonywanie ww. obowiązków, oraz Koła Łowieckie skąpią środków finansowych na działania prewencyjne .

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej konieczny jest faktyczny nadzór nad kołami łowieckimi oraz wypracowanie takich rozwiązań kompromisowych, które doprowadzą do załagodzenia sporu między rolnikami, a kołami łowieckimi.

Starosta Powiatowy wydzierżawia obwody łowieckie oraz nalicza podatek z tego tytułu, dlatego jak podkreśla PIR winien też sprawować nadzór nad wypełnianiem obowiązków wynikających z prawidłowej gospodarki łowieckiej.