W dobie ASF dziki do utylizacji a nie z powrotem do lasu

Do tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu wpłynął projekt, który zakłada ,,tworzenie systemu śledzenia dzików online, celem szybszej interwencji służb miejskich’’, a następnie ich odłów i wywożenie do lasów poza miastem.

W ocenie sygnatariuszy Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF (POLPIG, Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, POLSUS, UPEMI, Izba Zbożowo – Paszowa)realizacja tego projektu, szacowanego na blisko 1 mln zł, to prosta droga do rozprzestrzeniania epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz łamanie obowiązującego prawa.

Jak podkreślają sygnatariusze Porozumienia dziki są rezerwuarem ASF. Ich wkroczenie do miast związane z utrata lęku przed człowiekiem i odkrycie bogatych terenów do żerowania budzi zrozumiałe . Z jednej strony większość mieszkańców traktuje nowych gości z infantylną fascynacją , z drugiej rosnąca ilość wypadków komunikacyjnych, niszczenie trawników i zieleni miejskiej i przypadki zaatakowania ludzi rodzi potrzebę interwencji.

– Salomonowe rozwiązanie , którym jest odławianie , znakowanie i wywożenie dzików do lasu jest rozwiązaniem najgorszym z punktu widzenia sanitarnego. Rozwiązuje problem chwilowo, a znacząco przyczynia się do rozwleczenia epidemii ASF na nowe tereny i zagładzie kolejnych hodowli świń. Fakty są bezlitosne i jedynym skutecznym rozwiązaniem są , według naukowców i hodowców radykalne kroki podjęte przez miedzy innymi przez Belgię czy Czechy. Dodatkowo uregulowania unijne stanowczo zabraniają przemieszczania dzików na terenie kraju członkowskiego. Odłów dzików z terenów miejskich jest niezbędny, ale wypuszczenie ich do lasu przyniesie dramatyczne szkody bez trwałego pożytku – mówi Aleksander Dargiewicz , prezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej – POLPIG.

Sygnatariusze Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF apelują do Prezydenta Poznania o zmianę założeń projektu, w którym odłowione dziki z terenów miejskich poddawane byłyby eutanazji i utylizacji. Redukcja populacji dzików do możliwie najniższego odsetka występującej pierwotnie populacji i niezwłoczne usuwanie zwłok dzików stanowi najbardziej efektywne postępowanie prewencyjne.