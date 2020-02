Krytyczna sytuacja na europejskim rynku miodu

W obliczu krytycznej sytuacji na europejskim rynku miodu Copa-Cogeca apelują do władz Unii Europejskiej o zdecydowaną i szybką reakcję, bo po bardzo trudnym roku 2019, stawką jest przetrwanie europejskich gospodarstw pszczelarskich. Jak podkreśla Copa-Cogeca ich zanik może doprowadzić do nieodwracalnego uszczuplenia stopnia samowystarczalności UE w zakresie produkcji miodu.

– Rok 2019 był czarnym rokiem dla europejskiego sektora pszczelarskiego. Po spadku produkcji miodu w największych krajach go produkujących i eksportujących położonych na południu i wschodzie UE wynikającym z niekorzystnych warunków klimatycznych nie nastąpił wzrost cen. Tę anormalną sytuację można uznać za problem koniunkturalny. W rzeczy samej, od 2013 r. producenci europejscy stawiają czoła coraz większemu importowi, głównie z Chin, produktów o niskiej cenie (średnio 1,24€/kg w 2019 r.) do której nasi producenci nie są w stanie się dostosować. Przeciętny koszt produkcji w UE oscylował w 2018 r. wokół 3,90 €/kg. Jedynym wyjaśnieniem dla tak dużej różnicy jest systematyczne dodawanie taniego syropu cukrowego, trudnego do wykrycia podczas kontroli na granicach UE, a także fakt, że chińska definicja i metoda produkcji miodu jest niezgodna ze standardami obowiązującymi w Europie – informuje Biuro Prasowe Copa–Cogeca.

W ocenie Etienne’a Bruneau, przewodniczącego grupy roboczej „Miód” Copa-Cogeca, jeżeli sytuacja rynkowa nie ulegnie poprawie, europejscy pszczelarze, których znaczna część dochodów pochodzi z tej działalności, nie będą już mogli jej kontynuować, co zagraża istnieniu ponad 10 milionów uli w UE. Co więcej, pszczelarstwo, ze względu na fakt, że wraz z dzikimi owadami zapylającymi jest odpowiedzialne za zapylanie, jest niezbędne do funkcjonowania europejskiego rolnictwa i ogrodnictwa oraz ma zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej. Sytuacja ta stanowi zagrożenie nie tylko dla naszej branży.

Aby tak się nie stało zdaniem Copa–Cogeca Unia Europejska musi dopilnować, aby cały miód importowany z krajów trzecich, przede wszystkim z Chin, był zgodny z definicją miodu obowiązującą w UE. Copa–Cogeca postuluje również o wprowadzenie oznaczenia pochodzenia (kraju) mieszanek miodu, popierając tym samym deklarację złożoną w tej sprawie przez większość państw członkowskich na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w 27 stycznia bieżącego roku.

Ponadto, w celu wzmocnienia kontroli Copa-Cogeca wzywają Komisję do uruchomienia nowego planu kontroli w koordynacji z państwami członkowskimi, który byłby ukierunkowany na przywóz partii miodu o wadze ponad 20 ton z państw trzecich oraz do utworzenia europejskiego laboratorium referencyjnego ds. miodu w ścisłej współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) i europejskim obserwatorium rynku miodu.

Unia Europejska jest drugim największym na świecie producentem miodu i jego największym importerem. Pszczelarstwo jest uprawiane we wszystkich krajach UE. Do głównych producentów miodu należą Rumunia, Hiszpania, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Francja, Grecja. Pszczelarstwo stanowi integralną część obszarów wiejskich i uczestniczy w ich rozwoju. Występuje również coraz częściej na obszarach miejskich.

Źródło: Copa–Cogeca

Opracował: Krzesimir Drozd