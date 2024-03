Kostką brukową w rolników. Policja prowadzi postępowanie wobec funkcjonariusza

Jak podaje RMF, policja wszczęła postępowanie wewnętrzne w związku z wydarzeniem związanym z protestem rolników z 6 marca w Warszawie.

Chodzi o sytuację, kiedy w trakcie protestów jeden z policjantów podniósł kostkę brukową i rzucił nią w kierunku protestujących rolników. Kolejnym krokiem może być postępowanie dyscyplinarne, zaś wg ustaleń RMF FM, niewykluczone, że sprawa trafi do prokuratury.

Policja rzuca kostką brukową w protestujących pic.twitter.com/JIx8P8MlFe — Krzysiek Puternicki (@puternickik) March 6, 2024

Podczas środowego protestu w Warszawie mogło zgromadzić się nawet 30 tysięcy demonstrantów. Rozpoczął się on pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów o godz. 11, jednak ok. godz. 13 protestujący udali się pod Sejm dołączając tam do leśników. To właśnie pod Sejmem w stronę funkcjonariuszy poleciały różnego rodzaju przedmioty, a w odpowiedzi policja użyła m.in. gazu łzawiącego. Do tej pory w związku z wydarzeniami w Warszawie zarzuty postawiono 26 osobom.