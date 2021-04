Kombajny New Holland zdobywają dwa medale SIMA Innovation Awards 2021

Chodzi o srebrny medal w kategorii „Od zbiorów do przechowywania” dla systemu NutriSenseTM do analizy wartości odżywczych plonu i brązowy medal w kategorii „Części, usługi i elektronika pokładowa” dla czujników obciążenia w układzie czyszczenia.



Innowacje New Holland Agriculture w kombajnach zbożowych zdobyły dwa medale podczas

uroczystości wręczenia nagród SIMA 2021 Innovation Awards. Zostały one przyznane przez

międzynarodowe jury złożone ze specjalistów branżowych i ekspertów ds. technologii.

Nagrody, które stanowią uznanie dla najbardziej innowacyjnych sprzętów, produktów, technologii i usług, zostały przyznane podczas wirtualnej ceremonii transmitowanej w dniu 22 kwietnia.

– Od współczesnych rolników oczekuje się zmniejszenia wpływu ich działań na środowisko naturalne. Muszą to jednak robić nie tracąc zysków. Naszym zadaniem jako producentów maszyn jest takie wykorzystanie technologii, aby pomóc im w tym zadaniu – komentuje Carlo Lambro, Prezydent marki New Holland.

– Dwie nagrodzone dzisiaj innowacje rozwiązują dwa ważne problemy, przed którymi stają rolnicy podczas żniw, wspierając ich w procesie podejmowania lepszych decyzji. Pierwsza z nich dotyczy danych agronomicznych, dzięki którym rolnicy mogą uzyskiwać optymalne zyski ze sprzedaży zbiorów, druga pozwala im podejmować zapobiegawcze działania ograniczające straty ziarna w czasie żniw. Jak zawsze, innowacje marki New Holland przynoszą wymierne korzyści w zakresie wydajności i rentowności, jako że działają w sposób zrównoważony – dodaje.

Technologia czujnika NIR NutriSenseTM do analizy wartości odżywczych plonu: Srebrny Medal w kategorii „Od zbiorów do przechowywania”

W przypadku działalności, która uwzględnia zrównoważony rozwój, możliwość gromadzenia

danych agronomicznych nabiera fundamentalnego znaczenia, ponieważ umożliwia

podejmowanie decyzji, które pozwolą zmaksymalizować sprzedaż. Wbudowany czujnik bliskiej podczerwieni (NIR) pozwala analizować, zapisywać i tworzyć mapę pól składu plonu podczas ich zbiorów. Narzędzie to mierzy absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w bliskiej podczerwieni.

Dzięki danym zebranym przez czujnik rolnicy mają możliwość zwiększenia zysków ze sprzedaży zebranych plonów, jako że cena zależy od jakości plonów (mierzonej np. na podstawie zawartości białka i tłuszczu). Rolnicy mogą podnieść wartość odżywczą odmian przeznaczonych na pasze zwierzęce i mieszać ziarna różnej klasy w celu otrzymania określonej jakości oraz osiągnięcia docelowych norm branżowych.

Dzięki systemowi NutriSense Klienci mogą poszerzyć wiedzę agronomiczną na temat swoich

pól. Obecnie rolnik nie jest w stanie poznać ilości azotu pochłanianego przez roślinę uprawną. Tworząc mapę poziomu zawartości białka w ziarnie Klienci mogą poznać ilości azotu wydzielanego przez roślinę, a więc także dostosować odpowiednio nawożenie azotowe.

System NutriSense wykorzystuje sprawdzoną technologię czujników NIR New Holland,

wykorzystywaną w kombajnach i sieczkarniach naszej marki do innych funkcjonalności, takich jak pomiar wilgotności plonu. W istocie, czujnik NIR w sieczkarniach samobieżnych marki New Holland uzyskał certyfikat DLG za swoją dokładność określania wilgotności kukurydzy. W najbliższej przyszłości system NutriSense będzie dostępny również w prasach

wielkogabarytowych marki New Holland.

Czujniki obciążenia w układzie czyszczenia: Brązowy Medal w kategorii „Części, usługi i elektronika pokładowa”

Opatentowany system analizy obciążenia w koszu sitowym pozwala uzyskać większą

prędkość zbiorów i optymalizować jakość. Mierzy on ciśnienie powietrza nad i pod sitami,

i powiadamia operatora, czy kosz sitowy jest przeciążony czy nie. Dzięki temu decyzje dotyczące jakichkolwiek korekt są podejmowane na podstawie większej ilości danych.

Ten nowy parametr wyświetlany jest na monitorze IntelliviewTM IV, a operator ma możliwość szybkiej i prostej zmiany ustawień maszyny oraz podjęcia proaktywnych decyzji, których celem jest zapobieganie stratom i zwiększenie dziennej produktywności.

Czujniki obciążenia zintegrowane z systemem czyszczenia są źródłem danych w czasie

rzeczywistym, a operator może na ich podstawie optymalizować zbiory i przewidywać

przeciążenia kosza sitowego. Zyskuje też lepszą kontrolę nad maszyną, co oznacza w efekcie mniejsze straty ziarna.

Źródło: New Holland