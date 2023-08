Kołodziejczak do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej

Dziś lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk przedstawił jako jednego z kandydatów do Sejmu w nadchodzących wyborach lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu – a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy – stwierdził cytowany przez tvn24.pl szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

W podobnym tonie wypowiadał się Kołodziejczak. – Wierzę w to – i zrobię wszystko – że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – mówił podkreślając, że decyzja o starcie z list Koalicji Obywatelskiej była decyzją trudną. – Ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji – skwitował.