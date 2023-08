Kampania cukrownicza 2023/2024 Pfeifer & Langen Polska rozpoczęta

Cukrownie należące do Pfeifer & Langen Polska są gotowe do kampanii cukrowniczej. Zakłady w Glinojecku, Miejskiej Górce i Gostyniu rozpoczęły krojenie buraka cukrowego. Jutro stratuje Zakład w Środzie Wielkopolskiej.

– Warunki pogodowe, zwłaszcza w rejonach cukrowni w Wielkopolsce w ostatnim czasie, sprzyjały intensywnemu rozwojowi buraków. Dlatego zdecydowaliśmy się na szybki termin rozpoczęcia kampanii – tłumaczy Mirosław Paluch, dyrektor działu surowcowego Pfeifer & Langen Polska.

Symbolicznym początkiem kampanii cukrowniczej jest rozpalenie pieca wapiennego. W firmie Pfeifer & Langen Polska, w należących do niej cukrowniach w Gostyniu i Środzie Wielkopolskiej piece wapienne rozpalono w sobotę rano (26 sierpnia 2023 r.). Wcześniej taki krok podjęto w dwóch innych zakładach, w Miejskiej Górce i Glinojecku.

– To pierwsza czynność podczas każdej kampanii. Robimy to na trzy dni przed rozpoczęciem krojenia buraków. Procesu wypalania kamienia wapiennego nie można zatrzymać do końca kampanii – tłumaczy Grzegorz Hądzlik, kierownik cukrowni w Gostyniu.

Rozpoczął się zbiór buraków w rejonie. Pierwsze kombajny wyjechały na pola w tym tygodniu. W poniedziałek 28.09.br rozpoczęło się krojenie buraków w Glinojecku i Miejskiej Górce, we wtorek w Gostyniu, a dzień później startuje Środa Wielkopolska. Na podstawie prób zbioru buraków Pfeifer & Langen Polska szacuje plon buraków w okresie kampanii 2023 na poziomie co najmniej średnim.