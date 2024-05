Zmiana lidera w sprzedaży nowych ciągników: Rejestracje nowych ciągników w kwietniu

Po czterech miesiącach bieżącego roku z pierwszej pozycji spadła marka New Holland, a jej miejsce zajął John Deere. Pomimo tych przetasowań sprzedaż nowych ciągników cały czas jest na dużym minusie.

W swoim comiesięcznym raporcie dotyczącym rejestracji nowych ciągników Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych informuje, że w kwietniu br. zarejestrowano 722 szt. nowych ciągników rolniczych. Wynik ten jest niższy o 127 sztuk niż w kwietniu ubiegłego roku, kiedy to zarejestrowano 849 szt. nowych ciągników.

Licząc od początku roku, przez cztery miesiące zarejestrowano 2759 szt. nowych ciągników i tym samym jest to o 595 sztuk mniej niż w tym samym okresie 2023 roku. Zatem patrząc procentowe to spadek rejestracji jest bardzo wyraźny bo wynosi aż 17,7%.

Przechodząc już do konkretnych pozycji w rankingu sprzedaży to obecnie John Deere, podobnie zresztą jak w zeszłym roku po kwietniu, zajmuje pierwsze miejsce z liczbą 386 rejestracji. Jednakże wynik ten jest aż o 188 szt. niższy niż przed rokiem. Udziały marki John Deere po czterech miesiącach 2024 roku wynoszą 14 %.

Na drugim miejscu w kwietniowym zestawieniu znajduje się Kubota, której nowych maszyn zarejestrowano 379 szt. Wynik ten jest o 5 sztuk lepszy niż przed rokiem, a to pozwoliło na osiągnięcie 13,7% udziałów rynkowych.

Niespodziewanie dopiero na trzeciej pozycji plasuje się marka New Holland, której nowych ciągników zarejestrowano 369 sztuk, czyi o 131 sztuk mniej niż rok wcześniej. Obecnie udziały rynkowe marki New Holland wynoszą 13,4%.

Stabilną czwartą pozycję zajmuje z kolei marka Deutz Fahr, której nowych traktorów zarejestrowano 214 sztuk. Jednakże również w tym przypadku wynik ten jest o 98 sztuk niższy niż przed rokiem. Udziały rynkowe Deutz Fahr po czterech miesiącach roku to 7,8%. Po chwilowym spadku w marcu, kwiecień przynosi z kolei powrót marki Case IH na miejsce piąte ze 181 rejestracjami i udziałami rynkowymi na poziomie 6,6%.

Niewielkie zmiany zaszły również w liderach sprzedaży w poszczególnych kategoriach mocy. Po czterech miesiącach 2024 roku liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM cały czas jest marka Kubota. W kategoriach 51-100 KM liderem dalej pozostaje New Holland, ale już w kategorii 101-140 KM w miejsce dotychczasowego liderem, czyli marki New Holland wchodzi marka Massey Ferguson. Zaś w najwyższych kategoriach mocy, powyżej 140 KM pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje John Deere.

Ciekawie jest również patrząc na najchętniej wybierane modele ciągników, ponieważ tutaj w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku najpopularniejszym modelem ciągnika był model Farmtrac Tractors Europe 26 4WD, którego zarejestrowano 48 szt. Deutz-Fahr – model 5080 D Keyline zajmuje druga pozycję z ilością 46 szt.

Solis 26 4WD 9+9 notuje tylko o jedną sztukę mniej – zarejestrowano 45 sztuk ciągników tego modelu. Kubota z modelem EK1-261 zajmuje czwarte miejsce z ilością 42 sztuk. Piątkę zamyka John Deere z modelem 6175M – 36 sztuk zarejestrowanych ciągników.

źródło: PIGMiUR