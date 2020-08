John Deere: Transfer danych dla flot mieszanych od początku sierpnia

Współcześni rolnicy muszą gromadzić i analizować duże ilości danych, aby efektywnie zarządzać swoim gospodarstwem. Dzięki standardowi ISOXML możliwe jest przesyłanie danych polowych z wyświetlaczy maszyn najpopularniejszych producentów do Operation Center od John Deere. W ten sposób firma John Deere może wspierać klientów, którzy pracują na maszynach różnych marek.

Dane zwykle rejestrowane przez maszyny rolnicze obejmują granice pól, dawki stosowanych środków i zebrane plony. Te informacje pomagają rolnikom działać wydajniej, efektywniej kosztowo i w sposób bardziej zrównoważony. Jednak klientom z flotami mieszanymi często nie udaje się z powodzeniem przenieść i połączyć danych, mając w nie wgląd w biurze, co z kolei mnoży problemy techniczne.

Środowisko to umożliwia rolnikom wymianę różnych formatów danych, a co ważne istnieje kilka sposobów przesyłania danych z maszyny do Operation Center:

Maszyny John Deere są połączone bezpośrednio i bezprzewodowo z Operation Center za pośrednictwem JDLink Connect (opcja bez żadnych dodatkowych kosztów). W zależności od aplikacji, dane można przeglądać w Operation Center niemal w czasie rzeczywistym oraz mierzyć postęp prac. Warto zauważyć, że opcjonalnie, operator może skorzystać z pamięci USB.

Dane terenowe z wyświetlaczy maszyn, które używają formatu ISOXML, można przenieść do Operation Center od początku sierpnia, ale do wymiany potrzebna jest pamięć USB. Można również dołączyć historyczne dane maszynowe, wcześniej przechowywane na komputerze.

Zastrzeżone dane z innych wyświetlaczy maszyn mogą być przesyłane do Operation Center za pośrednictwem pamięci USB. Ponadto dane można wymieniać za pośrednictwem smartfona za pomocą dedykowanej karty pamięci. Dane można przesyłać z telefonu do Operation Center za pomocą aplikacji John Deere MyTransferTM.

Możliwa jest również ręczne uzupełnienie dokumentacji prac terenowych. Pomaga to na przykład podczas zbierania informacji z maszyn bez funkcji dokumentowania lub gdy operator zapomniał rozpocząć proces dokumentacji. W takim przypadku wszystkie dane można wpisać do aplikacji MyOperations na smartfonie. Obecnie dostępna jest ręczna dokumentacja za pośrednictwem aplikacji do zastosowań związanych z przygotowaniem gleby, siewem i pielęgnacją upraw, takich jak: nawożenie i opryski, a wkrótce zostaną udostępnione dane dotyczące zbiorów.

Oprócz bieżącej dokumentacji maszyn użytkownik Operation Center otrzymuje obszerną cyfrową książkę polową. Klienci mogą przeglądać i zarządzać wszystkimi danymi z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki komputera lub smartfona.

Operation Center John Deere i aplikacja MyOperations na smartfony są bezpłatne. Ponadto wymiana danych z różnych źródeł nie wiąże się z żadnymi opłatami dla rolników czy usługodawców.

Więcej informacji na temat kompatybilności wyświetlaczy oraz różnych dostępnych formatów danych i opcji transmisji udzielają dealerzy John Deere.

Źródło: John Deere