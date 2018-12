John Deere świętuje 100-lecie ciągników na Targach Agrotech w Kielcach

W dniach 16-18 marca odbędą się Międzynarodowe Targi Techniki Rolnej – Agrotech 2018. John Deere, światowy lider w produkcji maszyn, przygotował dla wszystkich miłośników rolnictwa, ogrodnictwa i nie tylko, szereg atrakcji. Na stoisku amerykańskiego producenta, będzie można dowiedzieć się więcej o historii marki, która świętuje w tym roku 100-lecie produkcji ciągników oraz poznać najnowsze modele ciągników i atrakcyjne promocje.

Targi AGROTECH to jedno z najważniejszych wydarzeń branży rolniczej. Tegoroczna, już 24 edycja, odbędzie się w dniach 16-18 marca. W stolicy województwa świętokrzyskiego, aż na 11 halach wystawienniczych, będzie można zobaczyć światowe nowości i premiery maszyn oraz sprzętu rolniczego.

100-lecie ciągników John Deere

Marka John Deere podczas wystawy planuje świętować również 100 lat swoich ciągników. To, co dziś wydaje się zabytkiem, w przeszłości stanowiło dużą innowację, która wytyczała nowe kierunki w rolnictwie. Wszystko zaczęło się 14 marca 1918 roku, kiedy John Deere rozpoczął produkcję swoich pierwszych ciągników. – Z tej okazji zapraszamy wszystkich zwiedzając na nasze stoisko, gdzie będziemy celebrować tą okrągłą rocznicę i przedstawimy ogromny rozwój technologii, który nastąpił w ciągnikach John Deere w ciągu ostatnich 100 lat.

– Każdy zwiedzających będzie mógł porównać najnowsze i największe modele ciągników John Deere, w tym potężny 6250R, który brał udział w Mistrzostwach Europy Operatorów 2017, z najstarszym modelem z pierwszych lat produkcji, który również będzie prezentowany na naszym stoisku w hali D – mówi Piotr Dziamski z John Deere.

Z Mistrzostw Europy prosto na AGROTECH

Jedną z najważniejszych atrakcji na stoisku amerykańskiego producenta, będzie możliwość zobaczenia nowego modelu ciągnika 6250R, które były bolidem podczas Mistrzostw Europy Operatów rozgrywanych w czerwcu 2017 r. we Francji.

Najnowsze modele ciągników wyposażone są w innowacyjny joystick Command Pro, dzięki któremu prędkość maksymalną można osiągnąć za jednym przesunięciem joysticka, a do sterowania podnośnikiem, WOM, zaworami SCV, AutoTrac (satelitarny system automatycznego prowadzenia) i innymi funkcjami, służy 11 programowalnych przycisków. Sterowanie za pomocą joysticka, możliwe jest przy prędkości maksymalnej, aż po zatrzymanie ciągnika. Gdy dodamy do tego, że jego maksymalna moc to 300 KM, zrozumiemy, że obok takiej maszyny nie sposób przejść obojętnie i jest to pozycja obowiązkowa na AGROTECH dla wszystkich fanów dużego sprzętu rolniczego.

Nowa prasa zwijająca zmiennokomorowa

Kolejną zaprezentowaną nowością będzie prasa zwijająca zmiennokomorowa V451M, która nadaje się do zbioru średniej oraz dużej ilości plonów lub w okresach szczególnego natężenia prac wymagających dzień po dniu dużej prędkości i wydajności. Dostępna w standardzie, najszersza na rynku podłoga, wykorzystująca mechanizm o kinematyce równoległej, umożliwia operatorowi błyskawiczne usuwanie zatorów bez konieczności wychodzenia z kabiny ciągnika.

Nowe modele ciągników serii 5E

Na stoisku John Deere będzie można również zapoznać się z nowym modelem ciągników serii 5E. Dla zwiedzających zaprezentowany zostanie model 5075E, który podobnie jak dwa inne modele(5058E, 5067E) posiada silnik dopasowany do normy Stage IIIB. Inne zmiany wprowadzone względem poprzednich modeli to między innymi nowa przekładnia, bogatsze oświetlenie, modulacja PowrReverser, układ hydrauliczny oraz nowa konsola po prawej stronie bardzo przestronnej kabiny.

Atrakcyjne promocje – odbierz kupon rabatowy

Oprócz najnowszych maszyn podczas targów AGROTECH marka John Deere zaprezentuje atrakcyjne oferty promocyjne dla swoich klientów. Jedną z nich jest kampania „Wybierz swój ciągnik na miarę”. Każdy klient będzie mógł samodzielnie wybrać model i jego kluczowe opcje na specjalnym ekranie dotykowym. Po wybraniu swojego ciągnika, zwiedzający, będzie mógł wydrukować specjalny kupon rabatowy – 10 proc. na wybrane opcje w swoim ciągniku.

Oprócz tego przedstawione zostanie atrakcyjne finansowanie fabryczne 0 proc. aż na 5 lat na ciągnik serii 5000 oraz 6000 zamówiony z ładowaczem czołowym. Zainteresowani będą mogli poznać również szczegóły specjalnego finansowania na prasy zwijające, które wynosi 0 proc na okres aż 3 lat. Klienci otrzymają również zaproszenie w formie atrakcyjnego plakatu na Dni Otwarte Dealerów, które są planowane po wystawie Agrotech.

Poznaj ocenę ciągników

Która marka produkująca ciągniki rolnicze najlepiej oceniana przez rolników? O tym będzie można dowiedzieć się z wyników Niezależnego Badania Opinii Rolników, według którego, to właśnie ciągniki John Deere zostały najwyżej ocenione ze wszystkich marek.

Badanie NBOR prezentuje najlepiej ocenione marki w sześciu kategoriach: funkcjonalność, niezawodność, ergonomia i bezpieczeństwo, estetyka, cechy jakościowe i nie jakościowe. Autorzy badania zebrali oceny ciągników różnych marek od rolników z całej Polski i dzięki temu jest ono obecnie najbardziej obiektywną oceną dostępną w branży maszyn rolniczych. Nawet branża samochodowa nie dysponuje takimi danym, dlatego dla rolników jest to bardzo pomocne źródło informacji w trakcie wyboru marki ciągnika.

