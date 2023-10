Jasnota purpurowa. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Jasnota purpurowa zachwaszcza wszystkie uprawy rolnicze. jest gatunkiem wskaźnikowym gleb szybko się nagrzewających, zasobnych w azot.

Jasnota purpurowa (Lamium purpureum), ang.: red dead-nettle, purple dead-nettle, potocznie: pokrzywa czerwona, pokrzywa purpurowa, martwa pokrzywa, kwitnąca pokrzywa, głucha pokrzywa. Rodzina: Lamiaceae (jasnotowate). Roślina roczna, jara lub ozima. Wschodzi wiosną i jesienią. Kwietnie od kwietnia do października, w sprzyjających warunkach nawet przez cały rok. Roślina o wysokości 10-40 cm. Rozmnażanie z nasion. Jedna roślina może wydać 100-600, nawet 4500 nasion, które zachowują żywotność 8 – 30 lat.

Występowanie i szkodliwość

Gatunek występujący na glebach gliniastych i piaszczysto-gliniastych, zasobnych w próchnicę i składniki pokarmowe. Zachwaszcza wszystkie uprawy rolnicze, głównie: zboża, rzepaki, ziemniaki, kukurydze, soję oraz rośliny ogrodnicze i sadownicze. Występuje również na miedzach, ugorach i odłogach.

Chwast o dużej sile konkurencyjnej w początkowym okresie wegetacji roślin uprawnych. Ekonomiczny próg szkodliwości dla tego gatunku w zbożach i rzepaku został określony na poziomie od 10 do 15 roślin na 1 m2.

Czy wiesz, że

Jasnota purpurowa jest gatunkiem wskaźnikowym gleb szybko się nagrzewających, zasobnych w azot. Nazwa rodzajowa Lamium nadana została przez Karola Linneusza w ślad za taką sama nazwą tych roślin używaną przez Pliniusza Starszego, pochodzącą od greckiego słowa lamos oznaczającego gardziel, paszcza, co w oczywisty sposób nawiązuje do budowy kwiatów. Natomiast nazwa gatunkowa purpureum pochodzi z języka łacińskiego i oznacza kolor purpurowy (oczywiście w odniesieniu do barwy kwiatów).

Do rozprzestrzeniania jasnoty purpurowej przyczyniają się mrówki, których przysmakiem są elajosomy, obfitujące w substancje odżywcze, twory powstające na okrywach nasiennych. Owady te przenoszą rozłupki do mrowiska, a po objedzeniu porzucają, dzięki czemu nasiona mogą swobodnie kiełkować.

Jasnota purpurowa jest żywicielem pośrednim dla roztocza przędziorka chmielowca, który w warzywach, jagodnikach, sadach i w chmielnikach stanowi duży problem dla plantatorów. Ponadto gatunek ten jest też alternatywnym gospodarzem dla nicienia mątwika sojowego, powodującego znaczne szkody w uprawie soi.